Ab sofort ist die Einstiegsbox Aufbruch ins Abenteuer für das Splittermond-Rollenspiel des Uhrwerk Verlags erhältlich. Die von Pegasus Spiele und dem Uhrwerk Verlag veröffentlichte Box enthält mit Regeln, Abenteuern und Zubehör alles Nötige für die ersten Besuche in der Splittermond-Welt Lorakis.



Nach der Veröffentlichung des fantastischen Erzählspiels für Kinder und die ganze Familie, So nicht, Schurke!, im vergangenen Jahr setzen der Uhrwerk Verlag und Pegasus Spiele die Zusammenarbeit mit der Veröffentlichung der Splittermond-Einstiegsbox Aufbruch ins Abenteuer fort. Diese ermöglicht allen Neulingen im Splittermond-Rollenspiel einen einfachen Einstieg in die Fantasywelt. Dazu enthält die Box neben vereinfachten Einstiegsregeln auch fünf vorgefertigte Archetypen, die Neulinge wählen können. In einem Soloabenteuer lernen die Spielenden dann ihren Archetypen und die Regeln kennen. Die Entscheidungen, die sie hierbei treffen, legen schließlich auch die letzten Feinheiten ihrer Charaktere fest und führen sie von ihrem Heimatort in die Stadt Arwingen, wo die drei ebenfalls beiliegenden Gruppenabenteuer beginnen. Darüber hinaus enthält die Einstiegsbox auch Spielhilfen, Kurzübersichten zu den wichtigsten Regeln, Charakterbögen, eine Anleitung zum Erstellen eigener Charaktere und alles, was sonst noch wichtig ist für viele aufregende Abenteuer in Lorakis.



Splittermond ist ein klassisches Pen&Paper-Fantasy-Rollenspiel, das seit 2014 beim Uhrwerk Verlag erscheint. Unter dem zersplitterten Mond von Lorakis müssen sich die Spielenden zahlreichen Herausforderungen stellen: Gefährliche Bestien durchstreifen die Firnweite, Intrigen und Rivalitäten halten den Mertalischen Städtebund in Atem, in den Verheerten Landen warten uralte Gewölbe und finstere Ruinen auf Erkundung. Bei jeder Probe müssen die Spielenden einen bestimmten Punktwert erreichen: Je höher der finale Wert, bestehend aus Attributen und Fertigkeiten ihres Charakters sowie einem Würfelwurf mit 2W10, desto besser gelingt die Probe. Splittermond bietet eine große Fantasywelt sowie flexible und übersichtliche Regeln, die einstiegsfreundlich sind und zugleich erfahrenen Spielenden Raum für individuelle Abenteuer geben.



