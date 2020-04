Pressemitteilung BoxID: 794799 (PEGASUS SPIELE Verlags- und Medienvertriebsgesellschaft mbH)

Unterstützung für den stationären Fachhandel

Pegasus Spiele aktualisiert Fachhandels-Kampagne "Unterstütze deinen Spieleladen!"

Um den stationären Fachhandel in der Corona-Krise zu unterstützen, hat Pegasus Spiele die Kampagne „Unterstütze deinen Spieleladen!“ aktualisiert. Im Rahmen der Aktion können Endkunden bei einer Bestellung im Pegasus Spiele-Onlineshop einen Spieleladen auswählen, der eine Provision erhält. Diese beträgt für teilnehmende Händler ab sofort 25%. Endkunden dürfen sich über einen verlängerten Online-Lagerverkauf mit 20% Rabatt auf alle lieferbaren, nicht preisgebundenen Artikel freuen.



Aufgrund der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus mussten die deutschen Spielefachhändler ihre Geschäfte vorläufig schließen. In enger Abstimmung mit zahlreichen stationären Fachhändlern hat Pegasus Spiele daher in den vergangenen Wochen Maßnahmen erarbeitet, um den stationären Handel während der Krise zu unterstützen. Neben einer Landingpage auf der zahlreiche stationäre Fachhändler mit Kontaktinformationen sowie Liefer- bzw. Abholmöglichkeiten gelistet sind, wurde am 25. März außerdem die Fachhandels-Kampagne „Unterstütze deinen Spieleladen!“ ins Leben gerufen.



Da die Dauer der derzeit geltenden Ladenschließungen weiter unbekannt ist, weitet Pegasus Spiele die Kampagne und damit auch die Unterstützung nun aus. Statt der bisherigen 10% erhalten teilnehmende Fachhändler daher ab sofort 25% des Einkaufswertes im Anschluss an Bestellungen im Pegasus Spiele-Onlineshop als Provision von Pegasus Spiele gutgeschrieben. Dies gilt auch für Vorbestellungen. Welcher Spieleladen die Provision erhalten soll, können Endkunden unter www.pegasusshop.de vor Beginn ihrer Bestellung selbst wählen. Eine dort hinterlegte Liste enthält alle teilnehmenden Fachhändler. Nutzer werden nach der Auswahl eines Spieleladens automatisch mit einer erweiterten URL weitergeleitet und können den Einkauf nun fortsetzen.



Darüber hinaus verlängert Pegasus Spiele den Online-Lagerverkauf. Endkunden dürfen sich ab sofort über einen Rabatt von 20% auf alle lieferbaren Produkte freuen, die nicht der Buchpreisbindung unterliegen. Ab einem Einkaufswert von 79€ lieferbarer und nicht preisgebundener Produkte erhalten sie außerdem das Familienspiel AXIO, ab 149€ zusätzlich ein Exemplar des Expertenspiels Noria gratis dazu.

