Pressemitteilung BoxID: 791292 (PEGASUS SPIELE Verlags- und Medienvertriebsgesellschaft mbH)

Pegasus Spiele Online-Lagerverkauf

Lagerverkauf auf www.pegasusshop.de

Ab heute, Mittwoch, den 18.03., wird Pegasus Spiele einen besonderen Lagerverkauf anbieten: Auf alle Vertriebs- und Verlagsprodukte ausgenommen Artikel, die der Buchpreisbindung unterliegen, werden auf www.pegasusshop.de 25% Preisnachlass gewährt. Als Zeichen der Solidarität veranstaltet Pegasus Spiele gleichzeitig eine Facebook-Spendenaktion zur Unterstützung der Friedberger Tafel e.V.



Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus musste der ursprünglich für den 27. und 28.03.2020 geplante Lagerverkauf bei Pegasus Spiele in Friedberg abgesagt werden, ebenso wie kurz zuvor bereits die Spiel Doch! in Duisburg. Unter dem Motto #playathome möchte Pegasus Spiele interessierten Spielern dennoch die Frühjahrsneuheiten präsentieren und zum zuhause Spielen einladen. Daher wird der ursprünglich geplante Lagerverkauf ab sofort online über den Pegasus Spiele Shop stattfinden. Die Neuheiten So nicht, Schurke! und Trails of Tucana sind ab sofort erhältlich, Treelings und Memorinth treffen voraussichtlich nächste Woche ein und sind ebenso Teil des Lagerverkaufs.



So nicht, Schurke! ist ein kindgerechtes Erzählspiel mit Rollenspielelementen für zwei bis fünf Spieler ab fünf Jahren, bei dem Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Gemeinsam erleben die Spieler spannende Geschichten im imaginären Land Fabula, die sich über viele Spielrunden hinweg entfalten und somit langanhaltenden Spielspaß bieten. Mit dem familienfreundlichen Flip & Draw-Spiel Trails of Tucana verbinden ein bis acht Spieler ab acht Jahren mit Stift und Papier die Sehenswürdigkeiten und Orte ihrer eigenen Insel. Bei dem kurzweiligen Kartenspiel Treelings, eine der beiden Neuheiten der Edition Spielwiese, bauen zwei bis fünf Spieler ab acht Jahren möglichst hohe Baumhäuser. Doch durch einen außergewöhnlichen Wertungsmechanismus ist am Ende nur das höchste Baumhaus in der Nachbarschaft Punkte wert. In Memorinth, ebenfalls von der Edition Spielwiese, treffen zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren auf allseits bekannte Märchenfiguren, die von Memoarrr!-Grafiker und Graffiti-Künstler Pablo Fontagnier modern neuinterpretiert wurden. Mit deren Hilfe und einem guten Gedächtnis müssen sie einen Weg aus dem Labyrinth des Waldes finden.



Wie bei den bisherigen Lagerverkäufen gilt auch für den Online-Lagerverkauf ein Rabatt in Höhe von 25% auf alle Vertriebs- und Verlagsprodukte (ausgenommen Produkte, die der Buchpreisbindung unterliegen). Der Nachlass gilt auch auf das ab 18.03. verfügbare Talisman - Die Magische Suche MEGABUNDLE. Dieses enthält nicht nur alle deutschsprachigen Talisman-Produkte, sondern auch einen Code von Nomad Games für die kostenlose digitale Version des Grundspiels (solange der Vorrat reicht). Ab einem Einkaufswert von 59€ dürfen sich Nutzer außerdem auf einen Gratis-Code von Acram Digital für die gleichnamige App zu Istanbul, dem Kennerspiel des Jahres 2014, freuen (solange der Vorrat reicht). Ganz im Zeichen von #stayathome müssen Spieler so nicht auf das gemeinsame Spielvergnügen verzichten.



Angesichts der aktuellen Lage sind Solidarität und gegenseitige Hilfen wichtiger denn je. Besonders hart trifft es derzeit Personen, die auf die Lebensmittelspenden der Tafeln angewiesen sind. Daher spendet Pegasus Spiele 1€ für jedes Teilen des entsprechenden Beitrags zum Online-Lagerverkauf auf der Pegasus Spiele Facebook-Seite an die Friedberger Tafel e.V.



Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (