Mit einem Online-Lagerverkauf bei Pegasus Spiele startet das Jahr spielerisch durch: Endkunden erhalten im Pegasus Spiele Online-Shop 10% Rabatt auf alle lieferbaren, nicht preisgebundenen Artikel bzw. 50% Rabatt auf ausgewählte Restpostenartikel. Gleichzeitig unterstützt Pegasus Spiele während der verlängerten Einschränkungen durch die Coronapandemie weiterhin die stationären Fachhändler. Daher kann im Pegasus Spiele Online-Shop vor der Bestellung ab sofort wieder ein Spieleladen ausgewählt werden, der einen Teil des Einkaufswertes von Pegasus Spiele als Gutschrift erhält.



Endkunden dürfen sich zum Start ins neue Jahr erneut über einen Online-Lagerverkauf im Pegasus Spiele Online-Shop freuen. Ab sofort und bis mindestens 31.01.2021 gilt im Pegasus Shop ein Rabatt von 10% auf alle lieferbaren Artikel, die nicht der Buchpreisbindung unterliegen. Auf ausgesuchte Restpostenartikel gilt sogar ein Rabatt von 50%. Eine gute Gelegenheit, um sich noch das eine oder andere Spiel zuzulegen, das vielleicht noch vom Weihnachtswunschzettel übriggeblieben ist.



Da Spieleläden aufgrund der Corona-Regeln erneut schließen mussten und bis mindestens Ende Januar geschlossen bleiben, möchte Pegasus Spiele aber auch den stationären Fachhandel unterstützen und hat daher erneut die „Unterstütze deinen Spieleladen!“-Kampagne gestartet. Genau wie bereits im März und April vergangenen Jahres, können Endkunden vor ihrer Bestellung im Pegasus Spiele Online-Shop erneut einen von über 150 Fachhändlern aus einer dort hinterlegten Liste auswählen. Die Seite wird dann sofort mit einer erweiterten URL neu geladen und der Bestellvorgang kann wie gewohnt fortgesetzt werden. Im Anschluss an den Einkauf werden dem anfangs ausgewählten Fachhändler automatisch mindestens 10% des Einkaufswertes gutgeschrieben. Spieleläden, die die Aktion bewerben, erhalten sogar 25% Provision von Pegasus Spiele gutgeschrieben.



Darüber hinaus informiert eine eigens eingerichtete Landingpage über die aktuellen Angebote stationärer Spieleläden, von denen viele auch während des Lockdowns weiterhin Abhol-, Versand- und Lieferoptionen anbieten. Die Informationen, welche dieser Optionen angeboten werden, sowie die Kontaktmöglichkeiten sind dort für zahlreiche stationäre Fachhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz hinterlegt und werden regelmäßig aktualisiert. Sortiert nach Postleitzahlen erhalten Nutzer so schnell einen Überblick über die Aktivitäten der stationären Fachhändler in ihrer Nähe.

