Von 22. bis 24.10.2020 lädt Pegasus Spiele erneut Spieleautoren weltweit ein, ihre Spielideen auf den Pegasus Designer Days Fall online vorzustellen. Wie schon bei den ersten Pegasus Designer Days im Frühjahr wird die Pegasus Spiele-Redaktion per Webkonferenz erreichbar sein. Am 21.20.2020 wird darüber hinaus der erste Pegasus Illustrator Day stattfinden, bei dem Illustratoren Konzeptvorschläge für ausgeschriebene Projekte vorstellen können. Die Anmeldung für beide Veranstaltungen ist ab sofort bis einschließlich 4. Oktober möglich.



Im Frühjahr 2020 wurden aufgrund der Kontaktbeschränkungen und dem so bedingten Wegfall zahlreicher Spieleautoren-Treffen die Pegasus Designer Days ins Leben gerufen. Insgesamt 181 Autoren aus aller Welt präsentierten dem Pegasus Spiele-Redaktionsteam in zwei Tagen rund 350 Spielideen via Zoom. Nach dem großen Erfolg dieses Events findet im Herbst nun die zweite Ausgabe der Pegasus Designer Days statt, zusammen mit dem ersten Pegasus Illustrator Day. Von 22. bis 24.10.2020 bietet Pegasus Spiele allen Spieleautoren die Möglichkeit, ihre Spielideen online vorzustellen. Neben dem Pegasus Spiele-Redaktionsteam nimmt Claudia Geigenmüller als Redakteurin für Kinderspiele teil, während dem Redaktionsteam des neugegründeten Verlags Deep Print Games vor allem Expertenspiele präsentiert werden können. In einem Termin haben Spieleautoren pro Spielidee zehn Minuten Zeit, um die Redakteure zu begeistern. In den darauffolgenden Wochen gibt die Redaktion zu jedem vorgestellten Spiel eine Rückmeldung. Hat eine Spielidee überzeugt, sollte ein spielbarer Prototyp zeitnah versendet werden. Dieser wird dann in den folgenden Wochen ausgiebig getestet. Danach erhalten die Spiele-Autoren weiteres Feedback – und vielleicht sogar ein Angebot für eine Veröffentlichung bei Pegasus Spiele.



Einen Tag vor den Designer Days, am 21.10.2020, findet der erste Pegasus Illustrator Day statt. Das Pegasus Spiele-Redaktionsteam freut sich an diesem Tag auf konkrete Konzeptvorschläge für das Artwork für eines oder mehrere Projekte aus dem Kinder-, Familien- und Kennerspielbereich. In ihrem Termin haben Illustratoren jeweils 20 Minuten Zeit, die Redakteure von ihrem Artwork für diese Projekte zu begeistern. In den darauffolgenden zwei Wochen gibt die Redaktion allen Teilnehmern, die teilgenommen haben, eine Rückmeldung, ob die Entwürfe überzeugt haben und ob sie in die engere Wahl aufgenommen wurden.



Interessierte Illustratoren bzw. Spieleautoren (mit max. zwei Spieleideen) können sich über das jeweilige Anmeldeformular ab sofort und bis einschließlich 4. Oktober anmelden. Die Anmeldung ist noch keine Bestätigung für einen Termin. Teilnehmer erhalten eine Antwort-E-Mail mit der Uhrzeit und einem Link für eine Online-Videokonferenz via Zoom. Die Teilnehmerzahlen sind begrenzt.



Alle weiteren Informationen sowie Links zu den Anmeldeformularen finden sich unter www.pegasus.de/community/events/pegasus-designer-days

(lifePR) (