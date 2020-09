Seit Jahren unterstützt Pegasus Spiele den stationären Fachhandel sowie zahlreiche Spieleclubs regelmäßig mit den Pegasus-Spiele-Tagen. Das soll sich trotz der anhaltenden Pandemie auch diesen Herbst nicht ändern. Von 18.09. bis 20.12.2020 finden daher die ersten Pegasus-Spiele-Tage Digital statt.



In vergangenen Jahren fanden die Pegasus-Spiele-Tage zwei Mal im Jahr statt, im Frühling und im Herbst. Während der Pegasus-Spiele-Tage können teilnehmende Fachhändler und Clubs aus Deutschland (und den Nachbarländern) innerhalb eines Eventzeitraums von ca. einem Monat einen eigenen Pegasus-Spiele-Tag anmelden. Pegasus Spiele stellt zu diesem Anlass Spielepakete mit aktuellen Neuheiten zusammen, mit denen die Händler und Clubs an ihrem Pegasus-Spiele-Tag bei sich vor Ort Demorunden veranstalten.



Aufgrund der Corona-Pandemie und des Lockdowns musste das Frühlingsevent komplett ausfallen. Jetzt im Herbst haben sich viele Beschränkungen gelockert und kleinere Veranstaltungen sind wieder möglich. Dennoch ist für Pegasus Spiele die Gesundheit der Spieler, Händler und Spieleerklärer besonders wichtig. Um den Spielefans trotzdem die Möglichkeit zu geben, die diesjährigen Verlagsneuheiten kennenzulernen ohne ein Risiko einzugehen, verlegt Pegasus Spiele die Demorunden ins Digitale.



Mit Etablierung der Online-Convention CONspiracy hat Pegasus Spiele bereits begonnen, viele Spiele über die Spieleplattform Tabletopia kostenlos spielbar zu machen. Während des verlängerten Eventzeitraums der Pegasus-Spiele-Tage vom 18. September bis 20. Dezember 2020 bietet Pegasus Spiele nun obendrein nahezu jedes Wochenende die Möglichkeit, sich eine ausgewählte Neuheit auch von Spieleerklärern beibringen zu lassen. So wird z.B. am Wochenende 26./27. September Detective – Erste Fälle im Fokus stehen. Interessierte Spieler können dazu den Demofall Suburbia auf Tabletopia mit Unterstützung der Spieleerklärer ausprobieren. Am Wochenende 3./4. Oktober geht es mit Bonfire weiter.

Für Spiele, bei denen eine Umsetzung auf Tabletopia nicht möglich ist, gibt es als Alternative pünktlich zum jeweiligen Wochenende ein neues Teaser-Video auf YouTube, in dem das Spiel kurz vorgestellt wird. Den Anfang macht dabei der Teaser zu Punktesalat, der am 18. September pünktlich zum Auftakt der Pegasus-Spiele-Tage Digital veröffentlicht wird.



Um die Händler während der Pegasus-Spiele-Tage zu unterstützen, werden alle Aktionsneuheiten der Pegasus-Spiele-Tage ab Release jeweils vier Wochen lang exklusiv bei teilnehmenden, stationären Fachhändlern verfügbar sein. Zu den Aktionsneuheiten gehören neben den drei oben genannten Spielen weitere Neuheiten aus fast allen Kategorien. Alle Aktionsneuheiten der Pegasus-Spiele-Tage werden nach und nach auf www.pegasus.de/spieletage-digital enthüllt.

Natürlich wurde auch an die Spieleclubs gedacht. In Anlehnung an SPIEL.lokal, die lokalen Events während der SPIEL.digital, wird Pegasus Spiele vom 2. bis 23. November angemeldeten Spieleclubs die Möglichkeit bieten, wie bei früheren Pegasus-Spiele-Tagen ein kostenloses Spielepaket mit einigen ausgewählten Aktionsneuheiten zu erhalten und im Rahmen kleinerer Treffen zu spielen. Selbstverständlich müssen dabei alle geltenden Hygienevorschriften eingehalten werden.

Alle Aktionsneuheiten werden im Exklusivitätszeitraum von vier Wochen ab Release außerdem mit einem Rabatt von 10% auf den UVP im Pegasus Shop verfügbar sein.



Alle Informationen zu den Pegasus-Spiele-Tagen Digital finden Sie unter www.pegasus.de/spieletage-digital

