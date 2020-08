Pressemitteilung BoxID: 812772 (PEGASUS SPIELE Verlags- und Medienvertriebsgesellschaft mbH)

Comics puzzeln

Die neue Cross Cult Comic Puzzle Edition in Kooperation mit Pegasus Spiele

Der Ludwigsburger Verlag Cross Cult veröffentlicht in Kooperation mit Pegasus Spiele die neue Comic Puzzle Edition mit Motiven aus erfolgreichen Comic-Lizenzen wie The Walking Dead, Avatar oder Mouse Guard. Neun Comic Puzzle sind ab dem 15. Oktober 2020 bei Cross Cult und Pegasus Spiele sowie im Buch-, Comic- und Spielefachhandel erhältlich.



Die neue Comic Puzzle Edition bietet mit außergewöhnlichen Motiven nicht nur Puzzlespaß für Comic-Fans, sondern für alle Puzzle-Liebhaber. Die Puzzles wurden in gewohnt hoher Cross Cult-Qualität in Deutschland produziert und sind nicht nur eine perfekte Sammlungs-Ergänzung, sondern auch ein entspannender Freizeitspaß und eine exklusive Geschenkidee.



The Walking Dead (Die Zombiejäger - 1.000 Teile): Robert Kirkmans Comic-Hit The Walking Dead erfreut seit Jahren die Herzen aller Zombiefans. Im postapokalyptischen Setting kämpft Rick Grimes um das Überleben seiner Freunde und Familie. Wenn Worte nicht mehr weiterhelfen, schwingt Michonne an seiner Seite nur zu gerne ihr Katana.



Invincible (Invincible vs. Dinosaurus - 1.000 Teile): Langweilige Superhelden-Klischees waren gestern! Robert Kirkmans Invincible nimmt uns mit auf die Reise von Mark Grayson, der sich von einem naiven Teenager zu einem waschechten Superhelden entwickelt. Ob Superschurken, Monster oder andere intergalaktische Bedrohungen: Invincible ist stets bereit für den Kampf gegen das Böse.



Avatar – Der Herr der Elemente (Feuer und Blitz + Team Avatar – je 500 Teile): Avatar – Herr der Elemente beginnt dort, wo die TV-Serie damals ihr Ende nahm und setzt die Abenteuer von Avatar Aang fort. Der Expansionskrieg der Feuernation wurde vom Team Avatar beendet. Doch nicht jeder erfreut sich an dem neuen Frieden: In Prinzessin Azula brennt, neben ihren Fähigkeiten als begabte Feuerbändigerin, auch der Neid auf ihren Bruder, Feuerlord Zuko.



Mouse Guard (Das Fest - 1.000 Teile): Mäuse im Dark Fantasy-Setting gibt es nicht? Gibt es wohl! In David Petersens Mouse Guard schreibt die Geschichte das Jahr 1152 und die Stadt Lockhaven befindet sich als Zentrum der Maus-Zivilisation in ständiger Gefahr. Nur die mutigsten Nager können dem Feind und allen Bedrohungen Einhalt gebieten: die Mäuse der Wache. Als geschlossene Einheit stellen sich die kleinsten Kämpfer den größten Schrecken.



Steam Noir (Das Kupferherz - 1.000 Teile): Ein zerbrochener Planet. Schollen, die im Äther treiben. Maschinen mit Seelen und Menschen ohne Skrupel. Dampfkraft, groteske Maschinentechnik und übernatürliche Phänomene. Und eine geheimnisvolle Toteninsel, die die Welt der Lebenden heimsucht. Mit ihrer Comicsaga Steam Noir – Das Kupferherz lassen Felix Mertikat, Benjamin Schreuder und Verena Klinke die Fans in eine ganz besondere Welt des Steampunks eintauchen.



The Rocketeer (Die Zielscheibe - 1.000 Teile): Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Ist es ein Supermann? Nein, es ist der Rocketeer! DIE Pulp-Perle aus den 80ern berichtet von den Erlebnissen eines glücklosen Showpiloten, der durch den Fund eines Raketentriebwerks von einem Abenteuer ins nächste eilt. Superhelden, Pin-Up-Optik und Agenten-Gadgets: ein moderner Comic-Klassiker im 30er-Jahre-Retrostil.



Die Legende von Korra (Die Ruinen des Imperiums - 500 Teile): Die Legende von Korra beginnt dort, wo die TV-Serie damals ihr Ende nahm und setzt die Abenteuer von Avatar Korra, die Nachfolgerin von Avatar Aang, fort. Die Bewahrung des Friedens im Erdkönigreich erfordert ein ungewöhnliches Bündnis: für die Sicherheit und Zukunft des Landes muss sich Korra mit der in Ungnade gefallenen Metallbändigerin Kuvira zusammentun.



Locke & Key (Die Schlüssel zum Königreich - 1.000 Teile): In der beliebten Horror-Saga Locke & Key stoßen die Geschwister Tyler, Kinsey und Bode in einem alten Anwesen auf allerhand düstere und schauerliche Geheimnisse. 2020 wurde Joe Hills Comicreihe erfolgreich von Netflix adaptiert. Das exklusive Puzzlemotiv zeigt alle geheimnisvollen Schlüssel der Kultserie.



Über Cross Cult



Der in Ludwigsburg ansässige Verlag Cross Cult veröffentlicht seit 2001 Comics als sorgfältig editierte Hardcover-Ausgaben. Zu den bekanntesten Titeln zählen Sin City, The Walking Dead, Hellboy und weitere erfolgreich verfilmte Stoffe. Thematisch steht Cross Cult für ein Programm aus den Genres Horror, Fantasy, Crime und Science-Fiction. Auch erfolgreiche nationale Serien wie Steam Noir und Gung Ho haben hier ihre Heimat gefunden. Besonders erfolgreich ist die Comicfortsetzung der Nickelodeon- und Netflix-Serie Avatar – Der Herr der Elemente. Seit Anfang 2008 haben auch Romane Einzug in das Verlagsprogramm gehalten. Unter anderem die Titel zur Science-Fiction-Kultsaga Star Trek, Ian Flemings James Bond, Doctor Who sowie die Thriller-Reihe Castle. Seit 2018 ist das Label Manga-Cult Teil des Verlagsprogramms – mit Klassikern wie Blame! und GANTZ und dem aktuellen Manga-Topseller Demon Slayer.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (