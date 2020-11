In diesem Jahr wird eine festlich geschmückte Kiefer von PEFC Hessen e.V. ihren weihnachtlichen Glanz im Foyer des Hessischen Landtages verbreiten und Beschäftigte und Besucher auf die weihnachtliche Vorfreude einstimmen. Die Kiefer wurde von der Regionalen PEFC-Arbeitsgruppe Hessen e.V. (RAG Hessen) gestellt und „ist ein starkes Symbol für den unverzichtbaren Zukunftsbeitrag der hessischen Wälder, so Matthias Becker, der als Vertreter von PEFC-Hessen den Baum an Landtagspräsident Boris Rhein übergibt. „Waldbewirtschaftung hat immer auch zukünftige Entwicklungen im Blick. Dies gilt gerade in Zeiten, in denen die Auswirkungen des Klimawandels auch im hessischen Wald überall deutlich sichtbar sind. Es kommt jetzt darauf an, mit einer standortgerechten Baumartenwahl und verantwortungsvoller Waldpflege unseren Wald fit für die Zukunft zu machen. Die Verwendung von Holzprodukten reduziert außerdem den Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid“.



Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ist die Grundlage für vielfältige Leistungen und Wirkungen unserer Wälder, die für unsere Gesellschaft unverzichtbar geworden sind. Neben der Erzeugung des umweltfreundlichen Rohstoffes Holz bieten die Wälder in Hessen Lebensraum für seltene Tier und Pflanzen und eröffnen zahlreiche Möglichkeiten für Freizeit, Sport und Erholung. Seitdem die hessischen Bürgerinnen und Bürger mit den Einschränken der Corona Pandemie leben müssen, hat die Bewegung in der frischen Waldluft besonderen Anklang gefunden. Erneut wurde deutlich, wie wichtig Wälder für unser Wohlbefinden sind.



Dieser Anspruch gilt auch für zukünftige Generationen. Daher ist eine klimagerechte Wiederbewaldung der durch Sturm, Dürre und Käfer entstandenen Kahlflächen unverzichtbar. Die Forstbetriebe in Hessen stellen sich selbstverständlich dieser umfangreichen und sehr anspruchsvollen Aufgabe, obwohl sie die dafür notwendigen Kosten kaum aus den Holzerlösen finanzieren können, da das Überangebot an Kalamitätsholz kaum Absatz ermöglicht und die Preise drastisch gesunken sind.



In diesem Zusammenhang steht auch die neue „Nachhaltigkeitsprämie“, der Bundesregierung, die u.a. eine Nachhaltigkeits-Zertifizierung voraussetzt. „Wir sind in Hessen gut aufgestellt“ so Becker, „es zahlt sich aus, dass bei uns schon 89% der Wälder PEFC zertifiziert sind. So können sehr viele Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer und in Hessen diese dringend benötigte Hilfe in Anspruch nehmen“.



Mit diesem hohen Anteil zertifizierter Waldfläche liegt Hessen im bundesweiten Vergleich vorn, zahlreiche private als auch kommunale und staatliche Waldbesitzer mit dem Nachhaltigkeitssiegel nach PEFC zertifiziert. „PEFC ist transparent, kostengünstig und überall anerkannt“, so Stys. „Deshalb entschließen sich immer mehr Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, Ihren Wald nach den ökologischen, sozialen und ökonomischen PEFC-Kriterien zu bewirtschaften und von unabhängiger Seite kontrollieren zu lassen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt der Wälder.“



Übrigens-auch beim Weihnachtsbaumkauf kann jeder etwas für Nachhaltigkeit und Klimaschutz tun. PEFC hat eine besondere Zertifizierung für Weihnachtsbaumkulturen entwickelt. Der „PEFC-Standard für Weihnachtsbaumkulturen auf Waldflächen“ versetzt Waldbesitzer in die Lage, ihre Weihnachtsbaumkulturen zertifizieren zu lassen und damit den Nachweis zu erbringen, dass diese unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Gesichtspunkte nachhaltig erzeugt wurden. Grundvoraussetzung für die Betriebe ist dabei die Einhaltung der PEFC-Standards für nachhaltige Waldbewirtschaftung. Der PEFC-Weihnachtsbaumstandard enthält besondere Regelungen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt, Bodenschutz oder Arbeitssicherheit. Strikte Regelungen etwa zum Einsatz von Herbiziden oder Düngung gehen weit über die Gesetzgebung hinaus. Also- beim Weihnachtsbaum Kauf in den nächsten Wochen auf das PEFC-Logo achten.

