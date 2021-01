Nur Gebäude, die wenig Energie zum Heizen und Kühlen verbrauchen, ebnen den Weg zu effektivem Klimaschutz. Und nur mit einem geringen Energiebedarf können Häuser langfristig und flächendeckend mit erneuerbarer Energie versorgt werden. „Passivhaus – der Schlüssel zum nachhaltigen Bauen!“ ist daher das Schwerpunktthema der 25. Internationalen Passivhaustagung. Die Tagung ist für den 10. und 11. September 2021 als Präsenzveranstaltung in Wuppertal geplant. Zeitgleich werden ergänzende Online-Veranstaltungen angeboten. Der Call for Papers geht bis Mitte Februar 2021. Schirmherr der Tagung ist der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.



Das konkrete Datum für die Tagung in Wuppertal steht nun fest: Die 25. Internationale Passivhaustagung ist samt Fachausstellung für den 10. und 11. September 2021 in der Historischen Stadthalle Wuppertal geplant. Zeitgleich sind ergänzende Online-Angebote vorgesehen. „Die Online-Tagung im vergangenen Jahr hat uns viele Möglichkeiten eröffnet und neue internationale Teilnehmende beschert. Es wird daher auch bei der Präsenzveranstaltung umfangreiche Online-Angebote geben“, erklärt Jan Steiger, Mitglied der Geschäftsführung des Passivhaus Instituts. Bis zum 15. Februar 2021 können Kurzbeschreibungen für Vortragsthemen eingereicht werden. Anschließend entscheidet der wissenschaftliche Beirat darüber.



25. Einladung



Die Internationale Passivhaustagung 2021 ist bereits die fünfundzwanzigste ihrer Art. Zum ersten Mal hatte das Passivhaus Institut im Jahr 1996 nach Darmstadt eingeladen. Seitdem fand die Veranstaltung jedes Jahr in einer anderen Stadt statt, überwiegend in Deutschland, zweimal in Österreich und 2019 sogar in China. Seit den Anfängen der Internationalen Passivhaustagung hat sich die Effizienz von Gebäuden deutlich verbessert, zudem hat sich der Bausektor Effizienzprinzipien verschrieben. Doch es ist noch reichlich Luft nach oben: Viele Gebäude könnten ohne großen Mehraufwand deutlich effizienter gebaut und saniert werden. Nicht umsonst fordern Experten, besser zu bauen als gesetzlich vorgeschrieben.



Energieeffizienz zuerst



Auch die 25. Internationale Passivhaustagung befasst sich mit einem großen Themenspektrum zum nachhaltigen Bauen: Es geht u.a. um Effizienz und erneuerbare Energie, um Quartiere und Komponenten, um serielle Sanierungen, Politik, Kühlkonzepte, Konzepte für Lehre und Fortbildung und nachwachsende Rohstoffe. Über allen Themen steht eine unverzichtbare Maxime: „Energieeffizienz zuerst – #EfficiencyFirst“. Erst, wenn die Effizienz der Gebäude deutlich verbessert wird und sie dadurch nur noch wenig Energie zum Heizen und Kühlen benötigen, erst dann wird nachhaltig gebaut. Und erst dann verbessert sich der Klimaschutz im Gebäudesektor: „Wir wollen zeigen, dass Passivhäuser eine bestens geeignete und einfache Lösung sind – fürs Klima sowieso und auch für die Bewohner. Die Nutzer profitieren von einem höheren Komfort und deutlich besserer Luftqualität“, erklärt Jan Steiger.



Passivhaus und NZEB



Auch Nearly Zero Energy Buildings (NZEB) sind Thema in Wuppertal. Öffentliche Neubauten müssen gemäß Vorgaben der Europäischen Union bereits seit 2019 als NZEB umgesetzt werden. Seit Beginn dieses Jahres gelten diese Anforderungen auch für private Neubauten. Dabei definiert jedoch jedes EU-Mitgliedsland den Standard für NZEB individuell. In Griechenland zum Beispiel verbraucht ein Neubau gemäß den dortigen Anforderungen noch vier Mal mehr Energie als ein Passivhaus, in Deutschland ebenfalls noch deutlich mehr: „Die Kriterien für den Passivhaus-Standard beruhen dagegen auf bauphysikalischen Grundlagen und können weltweit realisiert werden. Passivhäuser führen tatsächlich zum gewünschten niedrigen Energieverbrauch und sind damit entscheidend für effektiven Klimaschutz“, so Steiger.



Fachausstellung



Auch in diesem Jahr findet zeitgleich zur Tagung die Fachausstellung für Passivhaus-Komponenten statt, vor Ort in der Stadthalle Wuppertal sowie als virtuelle Plattform. Anzahl und Bandbreite der Komponenten zum energieeffizienten Bauen und Sanieren steigen seit Jahren. Die über 1000 zertifizierten Komponenten internationaler Hersteller bilden einen starken Wirtschaftszweig. Workshops und Exkursionen sind Bestandteil jeder Internationalen Passivhaustagung und auch in Wuppertal geplant.



Passive House Award 2021



Bei der 25. Internationalen Passivhaustagung wird der Passive House Award 2021 verliehen. Der Architekturpreis zeichnet Gebäude aus, die äußerst energieeffizient und zudem zertifiziert sind. Der Passive House Award 2021 richtet ein besonderes Augenmerk auf die Versorgung der Gebäude mit regenerativer Energie. Bis zum 1. Juni 2021 können zertifizierte Passivhäuser dafür eingereicht werden. Weitere Infos unter www.passivehouse-award.org/. Unterstützt wird der Passive House Award 2021 durch die EnergieAgentur.NRW, Mitveranstalterin der 25. Internationalen Passivhaustagung.



Weitere Informationen zur Tagung: www.passivhaustagung.de





