Neue Kontakte Knüpfen - alte Bekannte treffen: Netzwerken, auch ONLINE

Wir fin­den das pas­sen­de Match für Sie!

Matchmaking: Lernen Sie per­sön­li­che Er­fah­run­gen, Her­aus­for­de­run­gen und in­di­vi­du­el­le Lö­sun­gen von anderen Teilnehmenden rund um das Passivhaus kennen, oder geben Sie Ihre Ideen weiter. Der persönliche Austausch ist uns wichtig – auch im Online-Format!



Persönlicher Chat: Erleben Sie das Tagungsprogramm mit Teilnehmenden aus aller Welt innerhalb einer Plattform. Bereits wäh­rend der Vor­trags-Ses­si­ons können Sie in den di­rek­ten Kon­takt mit Referenten, Ausstellern und weiteren Tagungsteilnehmenden treten. Fin­den Sie ge­mein­sa­me In­ter­es­sen und ver­ab­re­den Sie sich ge­ziel­t im Vi­deo-Chat.



24/7 PH Café: Endecken Sie auch unsere Yo­tri­be-The­men­räu­me. Starten Sie spon­ta­n Dis­kus­sio­nen in klei­ne­ren Grup­pen über Video-Chat zu The­men rund um das Pas­siv­haus. Neugierig? Probieren Sie es schon mal aus, unser Sneak-Peak PH Café öffnet bereits an diesem Donnerstag, den 20. August 2020, 14.00 Uhr (MESZ).



Weitere Informationen rund um unsere Netzwerk-Angebote finden Sie ab sofort auf unserer Webseite. Alle Netzwerk-Angebote sind Teil unseres diesjährigen Tagungstickets. Sichern Sie sich noch bis zum 24. August 2020 den Frühbucher Rabatt in unserem Ticket-Shop.

