Heiße Stunden mit dem Partner: 82 Prozent der Deutschen finden ein aktives Liebesleben in Beziehungen wichtig

18.10.18

Parship-Studie zeigt: Sex gehört für die Mehrheit der Deutschen (82 Prozent) zu einer funktionierenden Beziehung dazu. Damit das gemeinsame Schäferstündchen trotz des stressigen Alltags nicht auf der Strecke bleibt, verabreden sich neun Prozent der Befragten mindestens einmal in der Woche dazu.



Aus den deutschen Schlafzimmern ist ein aktives Liebesleben nicht wegzudenken: 82 Prozent der Deutschen sind intime Stunden mit dem Partner in einer Beziehung wichtig. Vor allem Männer (88 Prozent, Frauen: 76 Prozent) und die 30- bis 39-Jährigen (88 Prozent) wollen nicht auf die schönste Nebensache der Welt in der Partnerschaft verzichten. Das zeigt eine aktuelle, bevölkerungsrepräsentative Umfrage von Parship (www.parship.de), Deutschlands größter Online-Partnervermittlung, unter rund 1.000 Bundesbürgern.



Deutsche bevorzugen spontane Schäferstündchen



Ob Kinder oder stressiger Job – für die Deutschen sind das keine Argumente für geplanten Sex. Mehr als drei Viertel der Deutschen (78 Prozent) sind der Meinung, der Liebesakt sollte spontan bleiben. Das gilt sowohl für in Partnerschaft lebende Deutsche (76 Prozent) als auch für Alleinstehende (81 Prozent). Vor allem Frauen favorisieren das ungeplante Liebesabenteuer (83 Prozent, Männer: 74 Prozent). Nur fünf Prozent lehnen spontane Zweisamkeit im Schlafzimmer ab und haben grundsätzlich nur Sex nach Verabredung.



Sex nach Terminkalender wird nicht ausgeschlossen



Damit trotz des stressigen Alltags noch Zeit für das gemeinsame Schäferstündchen bleibt, vereinbart fast jeder zehnte Deutsche (9 Prozent) mindestens einmal die Woche ein heißes Liebesabenteuer mit dem Partner. Vor allem bei den Jüngeren steht wöchentlicher Sex nach Plan auf der Tagesordnung: Zwölf Prozent der 18- bis 29-Jährigen haben in der Woche mindestens ein Liebes-Date mit dem Partner im Terminkalender stehen. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es sogar 14 Prozent. Auch ein Ehering beflügelt zum terminierten Liebesabenteuer: 13 Prozent der verheirateten Deutschen treffen sich gerne nach vorheriger Terminabsprache zum intimen Intermezzo mit dem oder der Liebsten.



Eric Hegmann, Parship-Coach und Paarberater, meint: „Ein aktives Liebesleben spielt eine große Rolle in der Partnerschaft. Besonders nach längerer Beziehungsdauer kann die schönste Nebensache der Welt auf der Strecke bleiben. Wichtig ist, dass man sich im Alltag Freiräume als Paar für die gemeinsame Zweisamkeit schafft. Sex nach Termin mag zunächst wenig spontan klingen, aber eine Verabredung zu intimen Stunden hat bereits vielen Paaren die Leidenschaft zurückgebracht.“



Das Ranking im Überblick



Frage: Unabhängig davon, ob Sie derzeit einen neuen Partner suchen oder nicht: Wie lange sind Sie schon Single?





Sehr wichtig (Gesamt 34 %, Männer 42 %, Frauen 26 %, 30 – 39 Jahre 34 %, In einer Partnerschaft 35 %)

Wichtig (Gesamt 48 %, Männer 46 %, Frauen 50 %, 30 – 39 Jahre 54 %, In einer Partnerschaft 48 %)

Egal (Gesamt 8 %, Männer 7 %, Frauen 9 %, 30 – 39 Jahre 9 %, In einer Partnerschaft 7 %)

Weniger wichtig (Gesamt 7 %, Männer 4 %, Frauen 11 %, 30 – 39 Jahre 2 %, In einer Partnerschaft 8 %)

Gar nicht wichtig (Gesamt 3 %, Männer 1 %, Frauen 4 %, 30 – 39 Jahre 1 %, In einer Partnerschaft 2 %)

Tops-2-Boxes (Wichtig bis sehr wichtig) (Gesamt 82 %, Männer 88 %, Frauen 76 %, 30 – 39 Jahre 88 %, In einer Partnerschaft 83 %)





n=1.014



Frage: Voller Terminkalender, ständig unterwegs – da bleibt nicht immer viel Zeit für heiße Liebesabenteuer. Haben Sie sich schon einmal mit einem Ihrer bisherigen Partner zum Sex verabredet?





Ja, wir haben / hatten nur zu fest vereinbarten Terminen Sex. (Gesamt 5 %, Männer 5 %, Frauen 4 %, 18 – 29 Jahre 6 %, 30 – 39 Jahre 7 %, In einer Partnerschaft / verheiratet 5 %, Single 4 %)

Ja, wir verabreden uns mind. einmal die Woche zum Sex / haben uns mind. einmal die Woche zum Sex verabredet. (Gesamt 9 %, Männer 12 %, Frauen 7 %, 18 – 29 Jahre 12 %, 30 – 39 Jahre 14 %, In einer Partnerschaft / verheiratet 13 %, Single 7 %)

Wir verabreden uns mindestens einmal im Monat zum Sex / haben uns mindestens einmal im Monat zum Sex verabredet. (Gesamt 6 %, Männer 7 %, Frauen 4 %, 18 – 29 Jahre 11 %, 30 – 39 Jahre 5 %, In einer Partnerschaft / verheiratet 5 %, Single 6 %)

Ja, wir verabreden uns mindestens einmal im Jahr zum Liebe machen / haben uns mindestens einmal im Jahr zum Sex verabredet. (Gesamt 2 %, Männer 2 %, Frauen 2 %, 18 – 29 Jahre 4 %, 30 – 39 Jahre 4 %, In einer Partnerschaft / verheiratet 1 %, Single 2 %)

Nein, Sex sollte spontan bleiben. (Gesamt 78 %, Männer 74 %, Frauen 83 %, 18 – 29 Jahre 67 %, 30 – 39 Jahre 71 %, In einer Partnerschaft / verheiratet 76 %, Single 81 %)





n=1.014



Über die Studie



Für die vorliegende Studie hat Parship gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut INNOFACT AG 1.014 Personen zwischen 18 und 65 Jahren befragt – davon 653 in Beziehung lebend. Die Stichprobe entspricht nach Alter und Geschlecht der repräsentativen Verteilung in der deutschen Bevölkerung. Die unabhängige Online-Erhebung fand im Juni 2018 statt.



