Raus aus den Schulden

Zahlreiche Studien belegen die vielfältige positive Wirkung von Sozialer Schuldnerberatung. Diese Beratung macht es möglich, dass Menschen aus den Schulden herauskommen, wieder das Heft des Handelns in wirtschaftlichen Dingen in die Hand nehmen können und eine Chance auf Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben erhalten. Es geht immerhin um 6,9 Millionen Menschen in Deutschland, die überschuldet sind oder nachhaltige Zahlungsprobleme haben.



http://www.aktionswoche-schuldnerberatung.de/



Zwei Schuldnerberatungen in der Mitgliedschaft des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein beteiligen sich an der Aktionswoche.



Schuldner und Insolvenzberatung

Haus der Familie, Wrangelstraße 18; 24937 Flensburg

5. Juni, 17-20 Uhr

Feierabendsprechstunde

11. Juni, 19 Uhr

Vortrag: Verbraucherinsolvenzverfahren

http://www.hausderfamilie-flensburg.de/beratungszentrum/schuldnerberatung/



Schuldnerberatung im Gutshaus Glinde

Sönke-Nissen-Park-Stiftung

7. Juni, 11 – 16 Uhr

Telefonhotline

http://www.gutshaus-glinde.de/schulden.html

schuldnerberatung@gutshaus-glinde.de

