Erste PANTAFLIX Original Movie-Produktion von und mit Kida Khodr Ramadan und Frederick Lau in Zusammenarbeit mit PANTALEON Films



Dreharbeiten starten noch im Dezember 2019

Kida Khodr Ramadan und Frederick Lau führen Regie

Release auf PANTAFLIX für 2020 geplant







Am 01. Dezember 2019 starten die Dreharbeiten für den ersten PANTAFLIX Original Movie „Roccos Reise (AT)“, der komplett mit dem iPhone gedreht wird. Kida Khodr Ramadan (4 Blocks, Die Goldfische) und Frederick Lau (Das perfekte Geheimnis, Victoria) führen gemeinsam Regie und koproduzieren mit ihrer Produktionsfirma „Macadamia & Mothermilk“ zusammen mit PANTAFLIX Studios dieses Filmprojekt. Das Drehbuch stammt von Nana Heymann, Frederick Lau spielt die Hauptrolle. Außerdem haben weitere namhafte Schauspieler Cameo-Auftritte in „Roccos Reise (AT)“. Eine Auswertung ist auf der Streamingplattform PANTAFLIX für 2020 geplant.



Dan Maag, Geschäftsführer PANTALEON Films: „Wir arbeiten mittlerweile mit Kida und Freddy an drei sehr konkreten Projekten. Das zeigt mehr als eindeutig, wie viel Spaß uns die Zusammenarbeit macht. Ich freue mich sehr auf ‚Roccos Reise“.

