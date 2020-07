Pressemitteilung BoxID: 807977 (Pantaenius GmbH & Co. KG)

Pantaenius Inhaber Harald Baum wird 80 Jahre

Sein Werdegang als Versicherungskaufmann führte ihn bereits vor über 50 Jahren zum Hamburger Versicherungsvermittler Pantaenius. Seine Leidenschaft für den Wassersport war es jedoch schließlich, die das Unternehmen unter seiner Führung zum europäischen Marktführer für Boots- und Yachtversicherungen machte. Am 15. August 2020 feiert der Unternehmer und Segler Harald Baum nun seinen 80. Geburtstag im Kreis der Familie und enger Freunde.



Das Segeln wurde dem späteren Pantaenius Inhaber gewissermaßen aus der Not heraus in die Wiege gelegt. Geboren im Jahr 1940, wuchs Harald Baum in den Nachkriegsjahren auf einem ausgedienten Spitzgatter auf, den sein Vater gegen eine Stange Zigaretten eingetauscht und behelfsmäßig segelfertig gemacht hatte. Zuvor war die Familie mehrfach ausgebombt worden.



Boote sollten das Leben Harald Baums jedoch nicht nur während seiner Kindheit und Jugend, die er mit Jollen- und Kuttersegeln zubrachte, bestimmen. Im Jahr 1963 trat er als junger Versicherungskaufmann in das Unternehmen Pantaenius ein und entwickelte sich schnell zu einem der wichtigsten Mitarbeiter des Hauses. Rund sieben Jahre später übernahm Harald Baum schließlich das Unternehmen, nachdem sich eine seiner Ideen zur absoluten Erfolgsgeschichte für den Versicherungsvermittler Pantaenius entwickelt hatte.



Sein Versicherungsprodukt speziell für Boote und Yachten war eine regelrechte Revolution auf dem bis dato wenig erschlossenen Markt und fand schnell zahlreiche Nachahmer. Heute wird Pantaenius von den Kindern Harald Baums geleitet und ist mit Niederlassungen in 12 Ländern Europas führender Anbieter von Versicherungslösungen für Boote und Yachten sowie Skipper und Chartercrews. Auch, wenn er sich seit einiger Zeit aus dem operativen Geschäft zurückgezogen hat, bleibt Harald Baum dem Haus auch mit 80 Jahren eng verbunden und ist nahezu täglich in seinem Büro im Pantaenius Haus anzutreffen. Zuletzt wurde er für sein unternehmerisches Lebenswerk vom Verband der Familienunternehmer als Familienunternehmer des Jahres 2018 ausgezeichnet. Auch sein seglerisches Lebenswerk wurde im Februar 2020 mit dem Lifetime Award der German Offshore Owners Association geehrt.



Das Unternehmen Pantaenius, Harald Baums Frau Undine und seine Kinder Anna Schroeder, Martin Baum und Daniel Baum gratulieren von Herzen zu diesem besonderen Jubiläum und einem herausragenden Lebenswerk als Segler, Unternehmer und Familienoberhaupt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (