Die Panini Vorschau #91 ist online!

Der Überblick über die Panini-Neuerscheinungen im Mai/Juni 2020!

Da wir aufgrund der mit der "Corona"-Krise einhergehenden Einschränkungen nicht genau sagen können, wann wir die PV #91 physisch verschicken können, verweisen wir aktuell auf die digitale Version auf unserer Homepage.



Ihre Rezensionsexemplar-Anforderung schicken Sie bitte wie immer per E-Mail an steffen.volkmer@panini.de. Es kann aufgrund der aktuellen Situation zu Verzögerungen bei der Bearbeitung und dem Versand der Besprechungsexemplare kommen. Auch wurde die PV vor dem Shut-down in Druck gegeben, so dass sich u. U. die Veröffentlichung einiger Bände verschieben kann. Allgemein sieht es zwar so aus, als würden die meisten EVTs bestehen bleiben, aber zum Beispiel bei den zum Film geplanten Wonder Woman-Titeln werden einige aufgrund des verschobenen Filmstarts ebenfalls verschoben. Außerdem fällt ein Großteil der Messe-Titel weg, zu denen auch die EM-Variants gehören. Die Infos zu den Messen sind natürlich auch nicht mehr aktuell. Updates zu Events und Programm gibt es auf unserer Website und unserem FB-Kanal.



Auch in "Corona"-Zeiten bitten wir die bekannten "Spielregeln" für die Bemusterung mit Material zur Rezension zu beachten:

*Aufgrund der Fülle an Material, das monatlich bei Panini erscheint, können wir keine Komplettbemusterungen anbieten. Wir bitten Sie daher, sich genau zu überlegen, was Sie als Besprechung unterbringen können und nur diese Produkte, tabellarisch nach Erscheinungsdatum aufgelistet, per E-Mail (Betreff: Bestellung zur Rezension aus PV-Nummer ...) an steffen.volkmer@panini.de anzufordern. Bei den Bestellungen ist auch IMMER eine Postadresse (bei mehreren Rezensenten alle Adressen) anzugeben. Wir behalten uns vor, die Menge an Exemplaren pro Rezensent ohne Angabe von Gründen zu beschränken.

*Wenn wir nicht alle Wünsche berücksichtigen können, erfolgt in der Regel keine Erklärung und Benachrichtigung.

*Bestellt werden können NUR Panini-Publikationen (weder CrossCult-, noch Hachette- oder Eaglemoss-Produkte (...)).

*Es besteht kein Anspruch auf Bemusterung!

*Eine digitale Bemusterung ist derzeit leider nicht möglich!

*Limitierte und Deluxe-Ausgaben sind generell von der Gratis-Bemusterung ausgeschlossen! Bei anderen hochpreisigen Titeln sind die Kontingente begrenzt - bei zu vielen Anfragen losen wir die Bemusterung aus.

*Die Zusendung von Nachweisen der jeweiligen Besprechungen an erfolgt unaufgefordert durch die Rezensenten, per Mail an steffen.volkmer@panini.de. Rezensenten, die regelmäßig ihre Belege einschicken, werden in der Bemusterung bevorzugt behandelt. Ebenso Rezensenten, die ihre Besprechungen zusätzlich bei Amazon veröffentlichen. Bitte schicken Sie die Beleg-Links getrennt von neuen Bestellungen!

*Notorische ‚Nicht-Schreiber’ und ‚Viel-Besteller’ werden von der Bemusterung ausgeschlossen.

*Grundsätzlich sind die zur Rezension verschickten Materialien als ‚(Dauer-)Leihgabe’ des Verlags zur Besprechung anzusehen - ein Weiterverkauf ist daher nicht gestattet! Die Exemplare werden von uns zur Erkennung gestempelt. Da der Verkauf von Rezensionsmaterial - insbesondere über das Internet - uns, vor allem aber dem Handel wesentlichen Schaden zufügt, werden wir Zuwiderhandelnde nicht weiter bemustern.

*Bei Anfragen für Gewinnspiele (Betreff: Gewinnspiel-Anfrage) oder Sponsorings mailen Sie uns bitte eine Beschreibung des Events in drei kurzen Sätzen, eine Liste Ihrer Wunschartikel (Titel/Anzahl), eine Postadresse und ein Datum, wann das Material benötigt wird.

*Die Cover und Leseproben auf unserer Website paninicomics.de und auf mycomics.de dürfen als Abbildungsmaterial genutzt werden.



Rezenisonsexemplare bestellen Sie bitte per E-Mail: steffen.volkmer@panini.de

