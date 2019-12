Pressemitteilung BoxID: 777878 (Panik City Betriebs GmbH c/o Klubhaus St. Pauli)

Täglich ein neues Türchen unterm Hütchen

Die Feiertagssaison hat begonnen und die Panik City bietet ihren Fans und denen, die es werden wollen täglich eine neue Überraschung. Mit dem online Adventskalender wird es für alle Udo Lindenberg Fans und Besucher*innen der schönen Hansestadt jeden Tag etwas Neues zu gewinnen oder zu erleben geben.



Bis zum 24. Dezember gibt es erstmalig Gewinnspiele, Mitmachaktionen und tolle Überraschungen. Partner der Panik City haben Gutscheine und Preise zu Verfügung gestellt, beispielsweise Bahnhof Pauli, Barkassen Meyer, Chocoversum, Funke Ticketkassen, Hamburg Dungeon, Hardrock Café, Herzblut, Panoptikum, und natürlich die Weisenbach Leckerelle ®.



Auch für den Panik City Glühweinstand auf dem Santa Pauli Weihnachtsmarkt können Gutscheine gewonnen werden. Ein Bummel über den Weihnachtsmarkt lässt sich vor oder nach dem Panik City Besuch wunderbar einplanen. Auf Hamburgs geilstem Weihnachtsmarkt verschwimmen die Grenzen zwischen konventioneller Weihnachtstradition und frivolem Kiezleben. Santa Pauli lockt mit Livemusik auf der Showbühne und heißen Engeln im Santa Pauli Strip-Zelt. An den Ständen dazwischen gibt es alles, was auf einen Kiezweihnachtsmarkt gehört.



Die Panik City tut vor Ort im Shop bis zum Jahresende auch Gutes und wird die Unicef Weihnachtskarten mit von Udo Lindenberg gestalteten Motiven anbieten. Eine Unicef Grußkarte zu Weihnachten ist weit mehr als ein persönlicher Gruß: Mit dem Kauf einer Weihnachtskarte von Unicef wird der Einsatz für Kinder, deren Leben in Krisenregionen von Hunger und Not geprägt ist, unterstützt.

