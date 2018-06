Sonntags günstiger in die PANIK CITY

Jeder Hamburger kennt die Orte und Geschichten um Udo Lindenberg. Das Hotel Atlantic an der Alster, legendäre Konzerte, ein eigenes Musical und der Stern auf der Reeperbahn. Zu genau diesem Stern auf Hamburgs geiler Meile ist in diesem Jahr eine Attraktion dazu gekommen, wie sie Hamburg noch nicht gesehen hat. „PANIK CITY – DIE UDO LINDENBERG EXPERIENCE“ verbindet die Musik des Panikrockers mit Kunst, Geschichte und modernster, digitaler Technik.



Ab Juli bietet die PANIK CITY Touren bereits ab 11 Uhr an - und somit noch mehr Gästen die Möglichkeit, sich 90 Minuten in eine andere Welt entführen zu lassen. Tausende Panikfans aus dem gesamten deutschsprachigen Raum haben seit Ende März den Weg ins Klubhaus St. Pauli gefunden. Nun sollen Hamburgerinnen und Hamburger exklusiv die Möglichkeit bekommen, sich die neueste Attraktion in ihrer Heimatstadt einmal selbst anzuschauen: Hierzu bietet die PANIK CITY allen Hamburger Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sonntags mit einem Rabatt von 40% diese weltweit einmalige Erlebniswelt zu erkunden. Mehr als den eigenen Personalausweis (oder Meldebestätigung) braucht man nicht. Der Rabatt ist online unter tickets.panikcity.de mit dem Vorteilscode HAMBURG verfügbar - oder über die Tickethotline 040 – 6466 5500 abrufbar. Auch im neu eröffneten QUIDDJE-Ticketcontainer direkt auf dem Spielbudenplatz sind die rabattierten Tickets an der Tageskasse erhältlich.



Für einen Besuch in der Panik City muss man kein Lindenberg-Hardcore Fan sein, Spaß an Neuem und etwas Neugierde sind allerdings mitzubringen. In Gruppen von bis zu 20 Personen wird man von kompetenten und gut gelaunten Guides in einer 90-minütigen Tour durch die verschiedenen Lebensstationen von Udo Lindenberg geführt: Sein „Wohnzimmer“ im Hotel Atlantic, seine Kindheit in Gronau, ein Besuch in Udos berühmtem Boogie-Park Studio mit eigener Song-Aufnahme, das multimediale Mal-Atelier an Udos einzigartiger Likörelle-Bar…



Höhepunkt der Reise ist ein sattes Hightech-Konzerterlebnis mittels Virtual Reality: man steht quasi gemeinsam mit dem größten, deutschen Superstar auf der Bühne und erlebt hautnah das Gefühl, vor über 20.000 Menschen aufzutreten. Das ist Udo live und zum Anfassen - und eine weltweit einmalige Technik. Zu guter Letzt bekommt jeder Besucher sein ganz persönliches Udo-Likörell sowie ein Video von sich und dem Meister aus dem Tonstudio kostenfrei mit nach Hause.



Als Musikstadt und Vorreiter der Digitalisierung hat Hamburg mit der Panik City endlich einen spannenden Ort der Begegnung und des Ausprobierens.

