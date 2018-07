Bereits 20.000 Gäste in der Panik City

Seit der Eröffnung der PANIK CITY hat die Reeperbahn jetzt auch tagsüber ein Highlight für Fans und Touristen: Hinter der Medienfassade des Klubhaus St. Pauli bieten Virtual Reality und Augmented Reality, 270° Panoramawände, Multi-Touchtische, LED Screens und ein echtes Tonstudio Fans und Touristen eine ganz neue Art der Freizeitaktivität in Hamburg.



Bisher wurden bereits fast 20.000 Gäste empfangen. Der 20.000 Besucher wird in der ersten Augustwoche vor Ort mit einem Special Merchandise Paket ausgestattet und stößt natürlich mit einem Eierlikör in der Alten Liebe – Die Panik Bar mit Udos PANIK CITY Team an.



Aufgrund der großen Nachfrage am Vormittag starten die Touren in der PANIK CITY ab August bereits um 10 Uhr. Die neuen Öffnungszeiten sind damit wie folgt:

Montag bis Donnerstag: 10-20 Uhr

Freitag und Samstag: 10-21 Uhr

Sonntag: 10-18 Uhr



Panik-Rocker Udo Lindenberg zu den frühen Touren: „Die Sprechstunde bei Dr. Feelgood mussten wir bei dem morgendlichen Andrang einfach nach vorne verlegen, damit im Wartezimmer nicht das Chaos ausbricht, hehe.“



Während der Ferienzeit wird es im August auch diverse Specials in der PANIK CITY geben. So lädt die PANIK CITY beispielsweise Eltern mittwochs von 10 bis 17 Uhr ein, Kinder von 6 bis 10 Jahren kostenfrei in die 90minütige Tour mitzunehmen.



Udo Lindenberg ist zweifelsohne einer der größten deutschen Rockstars, der mit deutscher Musik über Jahrzehnte hinweg Erfolge feiert, Jugendsprache geprägt hat, aktiv mit Nachwuchskünstlern arbeitet und immer wieder Grenzen sprengt. Zudem ist er auch in anderen Bereichen außerhalb der Musik aktiv: Kunst und Malerei, deutsch-deutsche Geschichte, Politik, Umwelt, Zeitgeschehen, gesellschaftliches Engagement und vieles mehr sind Themen für ihn. Deshalb haben nicht nur Hardcore Fans Spaß an einem Besuch dieser außergewöhnlichen Erlebniswelt.



In Gruppen von bis zu 20 Personen führen Tourguides in 90 Minuten durch die verschiedenen Lebensstationen von Udo Lindenberg. Die PANIK CITY zeigt den Panik-Rocker nicht nur hautnah und fast zum Anfassen, sie ist auch ein multimediales Erlebnis zum Mitnehmen: Jeder Besucher bekommt sein ganz persönliches Udo-Likörell sowie ein Video von sich und dem Meister aus dem berühmten Boogie-Park Tonstudio kostenfrei mit nach Hause.



Die 90minütige Tour startet bereits im Panoramafahrstuhl mit atemberaubenden Blick über die Reeperbahn. Danach geht es direkt in die bunte Welt von Udo Lindenberg: Hotel Atlantic Raucherlounge, Aufwachsen in Gronau, Boogie Park Studio, Osten, Likörelle Bar und Bunte Republik zum Erleben und Mitmachen.



Gruppenbuchungen wie Firmenveranstaltungen, Teamevents und spezielle Veranstaltungen sind auch weiterhin nach Vereinbarung zu späteren Zeiten möglich. In Hamburgs neuer Multimedia Erlebniswelt PANIK CITY zu einer interaktiven Tour und im Anschluss Catering und Party in unserer ALTE LIEBE – DIE PANIKBAR gibt es Möglichkeiten für kleine Teams und auch große Gruppen. Ob für einen Geburtstag, Teambuildingaktivitäten oder eine Firmenfeier, die ALTE LIEBE und die PANIK CITY harmonieren in allen Bereichen.



Tickets gibt es auf https://tickets.panikcity.de

Die Eintrittspreise starten wochentags ab 18,50 € pro Person und am Wochenende ab 29,50€ pro Person. Für Schülergruppen, Azubis und Studenten ab 12 Personen bietet die PANIK CITY unter der Woche von montags bis donnerstags zwischen 10 und 14 günstige Ticketpreise von 13 € pro Person.

Panik City Betriebs GmbH c/o Klubhaus St. Pauli

Auf einer Fläche von etwa 700 m² ist die multimediale Erlebniswelt PANIK CITY - DIE UDO LINDENBERG EXPERIENCE auf Hamburgs Reeperbahn im Klubhaus St. Pauli mit der vielfach prämierten Medienfassade zu Hause. Das innovative Technik-, Kunst- und Kultur-Projekt zeichnet das musikalische, künstlerische und gesellschaftspolitische Wirken des Ausnahmekünstlers Udo Lindenberg nach und macht es mittels technischer Innovationen erlebbar. In Gruppen von bis zu 20 Personen führen Tourguides in einer 90minütigen Tour durch die verschiedenen Lebensstationen des Panik-Rockers. Als Musikstadt und Vorreiter in der Digitalisierung hat Hamburg nun mit der PANIK CITY einen neuen spannenden Ort der Begegnung und des Ausprobierens.

