Seit dem 3. Juli eröffnet die Palladium Hotel Group sieben ihrer Hotels auf Ibiza, Teneriffa und in Málaga. Damit heißt die Hotelgruppe nationale und internationale Delegierte wieder willkommen, die ihre Konferenz an drei der beliebtesten Reiseziele Spaniens verbringen möchten. Für 2021 gab das Unternehmen Neueröffnungen des TRS Tanit Ibiza, des Grand Palladium Sicily Resort & Spa, des Palladium Hotel Menorca und des ONLY YOU in Valencia, Malaga und Sevilla bekannt.



Fünf Hotels auf Ibiza



Das Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa und Grand Palladium White Island Resort & Spa - gelegen am bekannten goldenen Sandstrand von Playa d'en Bossa - begannen ihre Sommersaison am 3. Juli mit erstklassigen Dienstleistungen.



Ganz in der Nähe wird am 10. Juli das Hard Rock Hotel Ibiza seine Türen öffnen, das modernes Dekor mit dem charakteristischen Wesen der Insel und der Energie der Marke Hard Rock verbindet. Restaurants wie The Beach mit einer Dachterrasse namens The Ninth werden exquisite Speisen sowie erstklassige Getränke und Cocktails anbieten – natürlich gepaart mit persönlichem Service und einem herrlichen Blick auf das Mittelmeer.



Weiter nördlich auf Ibiza, in der exklusiven Gegend von Cala Nova, wird das Bless Hotel Ibiza ab dem

10. Juli Gäste empfangen. Das 2019 eröffnete Hotel verfügt über 151 Zimmer und eine außergewöhnliche Küche, darunter das Restaurant Etxeko des führenden spanischen Sternekochs Martín Berasategui sowie ein Spa, zwei Infinity-Pools und eine Vermutería, die neben anderen Bereichen dazu beigetragen haben, das Markenzeichen der prestigeträchtigen Leading Hotels of the World-Kollektion zu erhalten.



Ab dem 8. Juli können Besucher, die eine entspannte Umgebung auf Ibiza suchen, im Agroturismo Sa Talaia in den umliegenden Hügeln von San Antonio im Osten der Insel eine ruhige Zuflucht finden. Dieses exklusive ländliche Anwesen ist ideal für diejenigen, die Abgeschiedenheit, Privatsphäre und völlige Entspannung in einer natürlichen Umgebung suchen. liegt.



Das Palladium Hotel Costa del Sol in Málaga



Für diejenigen, die ihr Event auf dem spanischen Festland veranstalten möchten, bietet das Palladium Hotel Costa del Sol den idealen Standort in Benalmádena, Málaga im Süden Spaniens. Das am 9. Juli eröffnete Hotel wurde 2019 vollständig renoviert und bietet ein neues, modernes Design und eine für Paare und Familien ideal Strandlageist. Es verfügt über komfortable, zeitgenössische Zimmer, sieben Bars und Restaurants, eine spektakuläre Dachterrasse sowie ein Spa und einen Pool.



Das Hard Rock Hotel Teneriffa



Fans vom charakteristischen Charme der Kanarischen Inseln sind im Hard Rock Hotel Teneriffa ab dem 30. Juli gut aufgehoben. Das Fünf-Sterne-Hotel an der bekannten und sonnigen Costa Adeje, im Süden Teneriffas, verfügt über 624 Zimmer, darunter die VIP-Suiten der Kategorie Rock Royalty, sowie drei Swimmingpools, eine künstliche Lagune mit direktem Zugang zum Strand, Restaurants mit Küche aus dem Mittelmeer, Italien und Asien sowie seine Sky-Lounge-Bar The 16th. Diese bietet einen atemberaubenden Blick auf den Atlantik, La Gomera und den Teide sowie die schönsten Sonnenuntergänge der Insel.



Die Palladium Hotel Group beabsichtigt, je nach Nachfrage und Auslastung, schrittweise weitere Hotels wieder zu eröffnen und die Saison einiger ihrer Hotels bis November zu verlängern.



Neudefinition des Reiseerlebnisses mit maximaler Sicherheitsgarantie



Für die Palladium Hotel Group hat Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer Gäste und Mitarbeiter höchste Priorität. Deswegen hat sie sich mit dem weltweit führenden Unternehmen der Branche, SGS, zusammengeschlossen, um ihr neues Sicherheits- und Hygieneprotokoll zu zertifizieren, das neue Normen und Verfahren sowie Verbesserungen der Sicherheits-, Qualitäts-, Hygiene- und Gesundheitsstandards aller Hotels der Gruppe weltweit umfasst.



Unterstützung von Event-Planern



Die Palladium Hotel Group wird von der Münchner Agentur Lieb Management im MICE-Bereich vertreten. Die MICE Direktorin Natascha Langhein (natascha@lieb-management.de) unterstützt deutsche Eventplaner bei der Organisation von Events, Konferenzen und Produkteinführungen in den Häusern der Palladium Hotel Group und hilft dabei, das richtige Hotel im Portfolio auszuwählen. Neben kostenloser und unverbindlicher Unterstützung von Anfragen und Angeboten werden für Eventplaner ab September 2020 auch Informationsreisen, Events und Produktschulungen organisiert.

