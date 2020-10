Tobende Klangwelten entfalten sich in der Uraufführung der neuen Arbeit von Kate McIntosh, mit der die neue Spielzeit bei PACT eröffnet wird. Ihre Konzertperformance ›To Speak Light Pours Out‹ verspricht ein energiegeladenes, sinnliches Erlebnis.



Mit außergewöhnlichen, häufig partizipativen Arbeiten ließ Kate McIntosh das Publikum u.a. mit ›All Ears‹ (2013) oder ›In Many Hands‹ (2015) zu einem Teil ihrer Werke werden und lud ein, die eigenen Sinne neu zu entdecken. Nun kehrt die neuseeländische Choreographin mit ihrer neuen Kreation ›To Speak Light Pours Out‹ (Uraufführung, 16. & 17.10.) zu PACT zurück und vertieft ihre Auseinandersetzung mit der akustischen Wahrnehmung.



Gemeinsam mit Performer*innen, Musiker*innen und Schriftsteller*innen kreiert sie mit ›To Speak Light Pours Out‹ eine Klanglandschaft, in der sich gesprochene Passagen mit rhythmischen Percussion-Kompositionen verweben. In einzelnen Episoden entfaltet sich ein sinnliches Erlebnis zwischen Konzert, Lesung und Performance. ›To Speak Light Pours Out‹ zelebriert die eindrücklichen Momente, in denen Klang und starke Stimmen den Körper erfassen und ihn buchstäblich in Bewegung versetzen: die Künstlerin verweist auf den Rhythmus des Herzschlages, Trommelfolgen zur Einleitung einer Trance oder emotionsstarke Protestchöre. ›To Speak Light Pours Out‹ erschafft einen Resonanzraum, der nur so vibriert vor Wut, Freude und der Spannung des Umbruchs. Lautstark und mit voller Kraft zelebriert McIntosh die Momente, in denen Klang Gemeinschaft erzeugt, Menschen ergreift und energetisiert, ermutigt und bestärkt. Als »Meisterin des formschönen Fühlens« beschrieb sie die Kritikerin Bettina Trouwborst und resümierte: »Die Neuseeländerin macht ihr Publikum glücklich.«



›To Speak Light Pours Out‹ ist an zwei Abenden, am 16. und 17. Oktober, bei PACT zu sehen. Zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs wurde ein ausführliches Hygienekonzept erarbeitet, welches unter www.pact-zollverein.de/besucherinfos einsehbar ist.



FR 16.10. | 20 Uhr

SA 17.10. | 20 Uhr

– Uraufführung / Koproduktion –

Kate McIntosh

›To Speak Light Pours Out‹

Tanz / Performance



Tickets

VVK 12 € / erm. 7 €

AK 15 € / erm. 9 €

inkl. VRR-Ticket



Onlineverkauf: www.pact-zollverein.de

Tickethotline (Theater und Philharmonie Essen): +49(0)201.812 22 00

Vorverkaufsstellen: TicketCenter, II. Hagen 2, 45127 Essen; Aalto-Theaterkasse, Opernplatz 10, 45128 Essen

(lifePR) (