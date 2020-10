Aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung ändert PACT den Spielplan für das kommende Wochenende: am 31.10. & 01.11. ist statt ›The Waves‹ die Arbeit ›Portrait of Frédéric Tavernini‹, die ebenfalls von Noé Soulier choreographiert wurde, zu sehen. Das Solo des Tänzers Frédéric Tavernini wird von Noé Soulier live am Klavier begleitet.



Die Geste und Bewegungsfolgen als wesentliche, ausdrucksgebende Elemente des Tanzes bilden einen zentralen Ausgangspunkt für die Werke von Noé Soulier. Bereits in Choreographien wie ›Removing‹ (2015) und ›Faits et gestes‹ (2016), die bei PACT uraufgeführt wurden, beschäftigte sich Soulier mit der Beziehung von Gesten zueinander und den körperlichen Erfahrungen, die sie auslösen. Noé Soulier absolvierte seine Ausbildung am Pariser Konservatorium, der National Ballet School of Canada (Toronto) und der renommierten Schule P.A.R.T.S. (Brüssel). Seinen Master-Abschluss machte er in Philosophie an der Sorbonne Universität (Paris).



In ›Portrait of Frédéric Tavernini‹ setzt sich Noé Soulier mit der Lebens- und Schaffensgeschichte des Tänzers Frédéric Tavernini auseinander. Wie veränderte sich der Tänzer im Laufe seines Lebens? Welche Erfahrungen haben ihn geprägt? Und wie blieben die getanzten Choreographien ein Teil seiner Erinnerung, wurden zu einem Wissen, das sich in den Körper einschrieb? Eben diese Frage bildet den Ausgangspunkt des konzentrierten Solos, das die Spuren, die die Choreographien, ihre Akzentuierungen, ihre Absichten und ihre Gesten hinterließen, offenbart. Tavernini, der in Werken von Maurice Béjart, Mats Ek, Trisha Brown, William Forsythe und Angelin Preljocaj tanzte, lässt die Erinnerungen zu Bewegungen werden und verweist auf vergangene Choreographien ohne sie dabei schlicht zu wiederholen. Mit ›Portrait of Frédéric Tavernini‹ fragt Noé Soulier nach dem körperlichen Gedächtnis, der Wahrnehmung und Interpretation eines Tänzers ebenso wie jener der Zuschauer*innen, die er einlädt, in dem konzentrierten Solo der subjektiven, körperlichen Erinnerung Taverninis zu folgen.



Frédéric Tavernini tanzte als Solist in mehreren internationalen Ballettkompanien und ist seit 2005 als freischaffender Tänzer tätig. So wirkte er neben den bereits genannten u.a. in Choreographien von Jiří Kylián, Tero Saarinen und Maguy Marin, außerdem schuf er eigene choreographische Arbeiten. Tavernini ist Teil des Dance On Ensembles.



Die Veranstaltung am 01.11. findet weiterhin im Rahmen des NOW! Festivals für Neue Musik statt, welches vom 29.10. – 08.11. von der Philharmonie Essen gemeinsam mit der Folkwang Universität der Künste, der Stiftung Zollverein, PACT Zollverein und dem Landesmusikrat NRW veranstaltet wird und in diesem Jahr sein 10. Jubiläum feiert.



Besucher*innen, die bereits ein Ticket für ›The Waves‹ reserviert haben, werden individuell kontaktiert. Auf Wunsch bleibt die Reservierung bestehen. Gemäß der geltenden Coronaschutzverordnung hat PACT hat ein ausführliches Hygienekonzept erarbeitet, welches unter www.pact-zollverein.de/besucherinfos einsehbar ist.



Termine ­



SA 31.10. | 20 Uhr

SO 01.11. | 18 Uhr*

Noé Soulier

›Portrait of Frédéric Tavernini‹

Tanz / Performance



Dauer: 40 Minuten

In englischer Sprache



*Im Rahmen des NOW! Festivals für Neue Musik



Tickets

AK 15 € / erm. 9 €



Hinweis: Besucher*innen, die bereits ein Ticket für ›The Waves‹ reserviert haben, werden individuell kontaktiert. Auf Wunsch bleibt die Reservierung bestehen.



Onlinereservierung: www.pact-zollverein.de

