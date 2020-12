Unzählige Hits, Millionen verkaufte Alben und so aktuell wie nie. Kaum zu glauben, aber es ist bereits 40 Jahre her, dass Chris Norman mit der Band „Smokie“ seinen Durchbruch schaffte und seitdem auch als Solo Sänger eine außerordentliche Karriere vorzuweisen hat. Nun kommt der Sänger mit der ikonischen Reibeisenstimme, zusätzlich zu seiner Sommertour, im November für eine exklusive Show erneut nach Deutschland.



Zusammen mit seiner Band wird er am 27. November 2021 in der Antreffhalle in Willingshausen zum 15-jährigen Jubiläum des Formats „Die Schwalm Rockt“ ein Feuerwerk aus Classic Rock Hymnen wie unter anderem „Stumblin‘ In“ (ursprünglich ein Duett mit niemand geringerem als Suzy Quatro!), „Midnight Lady“ und „Baby I Miss You“ sowie einige seiner Smokie Hits abbrennen. Dabei kann man sich nicht nur auf eine unglaublich gute Show, sondern auch auf jede Menge Rock und gefühlvolle Balladen freuen.



Schon in der Schule gründet Chris Norman zusammen mit Freunden eine Band, die mit der Zeit Ihren ganz eigenen Sound entwickelt, der sich irgendwo zwischen „Crosby, Stills & Nash“ und „Creedence Clearwater Revival“ bewegt. Später sollte sich eben diese Band in „Smokie“ umbenennen und 1975 Ihr Debütalbum „Pass It Around“ veröffentlichen. Mit ihrem gefeierten Cover von „Living Next Door to Alice“, sowie ihren Megahits „I’ll Meet You at Midnight“ und „Lay Back in the Arms of Someone” haben sie sich endgültig ihren Platz in der Musikgeschichte gesichert.



1986 startet Chris Norman dann seine Karriere als Solo-Künstler und der Rest ist Geschichte. Etliche Nr. 1 Hits, Awards und Auszeichnungen später kann er als Solokünstler heute auf über 20 erfolgreiche Studioalben zurückblicken.



Schluss ist damit noch lange nicht, denn das nächste Album steht bereits in den Startlöchern. Produziert wird es von Normans gutem Freund Mike Chapman, der schon mit Größen wie Blondie, Tina Turner und Sweet zusammengearbeitet hat.



Chris Norman: "Dieses Album hat die beste Auswahl an Songs, die ich je auf einem Album hatte und Ich denke es ist das beste Album, das ich je gemacht habe“.



Musikliebhaber sollten sich diese grandiose Show mit alten und neuen Hits nicht entgehen lassen!



Show:

27.11.21 Die Schwalm Rockt - Willingshausen, Antreffhalle



Tickets gibt es ab sofort ab 39,95€ auf www.pa-co.eu, www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen!

