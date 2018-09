Sinnliche Porträts, morbide Landschaften und vieles mehr

Für das diesjährige intermezzo-Rekordprogramm sorgen insgesamt 14 Referenten. Mit von der Partie ist – natürlich – das Photo+Adventure-Urgestein Jochen Kohl. Der Werbefotograf, der bislang noch keine Veranstaltung der P+A Photo Adventure GmbH versäumt hat, wird am Samstag, 3. November, einen Workshop zur „Latex-Fashion-Fotografie in der alten Schaltwarte“ anleiten. Zudem geht er mit einer Neuauflage seines im Sommer äußerst erfolgreichen „Nude? No!“-Kurses an den Start. Das Gegenstück dazu liefert Tina Umlauf mit ihrem Kurs „Man & Light – Männer gekonnt in Szene setzen“.



Mit Robin Preston auf den Spuren von Monroe und Bogart



Besonders aktiv zeigen sich beim fotografischen Zwischenspiel im Landschaftspark Anouchka Olszewski und Peter Giefer. Das Duo wird gleich in vier Workshops geballtes Fotografen-Wissen an den Mann – und die Frau – bringen. „Die Wildnis vor der Haustür“, „Entschleunigte Fotografie“, „Naturfotografie im Winter“ und eben die „Morbiden Industrielandschaften“ lauten ihre Themen. Ebenfalls wieder dabei ist Starfotograf Robin Preston. Der Altmeister holt die hohe Kunst des Film noir ins Zeitalter der Digitalfotografie und wandelt mit seinen Kursteilnehmern auf den Spuren von Garbo, Bogart und Monroe.



Weitere Programmhöhepunkte bieten Uwe Weber (Streetfotografie im Schatten der Hochöfen), Jens Brüggemann (u. a. Kreative Lichtführung) und Sacha Goerke (u. a. Gute Porträtfotografie mit einfachen Mitteln) ebenso wie die drei „Photo+Adventure certified“-Referenten Olav Brehmer (u. a. Langzeitbelichtung zur blauen Stunde und bei Nacht), Tobias Gawrisch (u. a. Zeitrafferfotografie) und Klaus Wohlmann (u. a. Mit Licht und Schatten Emotionen erzeugen).



Neu: Objektiv-Verleih von TAMRON



Den Kursteilnehmern wird in diesem Jahr erstmals angeboten, sich kostenlos Objektive von TAMRON auszuleihen und diese in den Workshops ausgiebig zu testen. Wer davon Gebrauch machen möchte, besucht einfach eine halbe Stunde vor Beginn des jeweiligen Workshops den TAMRON-Stand im Eingangsbereich der Nordparkhütte des DAV und bringt hierzu Ausweis und Workshopticket mit.



Das volle Programm für das Photo+Adventure intermezzo am 2. und 3. November im Landschaftspark Duisburg-Nord lässt sich hier einsehen: https://shop.photoadventure.eu/adventure/intermezzo/

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren