Saubere Luft im Müllraum

08.02.19

Der Bau von Wohnparks nimmt - nicht nur in den Städten - zu. Kennzeichnend für Wohnparks sind unter anderem gemeinschaftliche Müllräume, in denen die Behältnisse für den Hausmüll untergebracht sind. Das hat den Vorteil, dass sich auf den Grundstücken in unmittelbarer Umgebung der Wohnungen kein Müll ansammeln kann. Müll riecht aber trotzdem, auch wenn er in den üblichen kommunalen Müllbehältern in Müllräumen gesammelt wird. Für dieses Problem bietet oxytec zwei Lösungen an:



- Der Freshair von oxytec

- Geruchsbeseitigung mit Umluft



Der Freshair ist einfach zu installieren (auch nachträglich), kostengünstig und dabei sehr effektiv. Durch den Umluftbetrieb kann sich die Abluftmenge vom 10-fachen auf den 4-fachen Luftwechsel reduzieren.



Geruchsbeseitigung für die Abluft Cleanair Plasma CAP 600/1200 von oxytec



Zum Einbau in den Lüftungskanal eignet sich die kompakte Einheit Cleanair Plasma 600/1200. Das Gerät ist unabhängig von Standort und Kanalsystem und bietet eine effektive Geruchsbeseitigung. Der Volumenstrom ist regelbar. Eine Ableitung über Dach kann damit entfallen. In Kombination mit dem Freshair reduziert sich die Abluftmenge noch.



www.oxytec.com









(lifePR) (