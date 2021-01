Der Endspurt für die French Outdoor Awards Winter 2021 (FOA) hat begonnen! Die Bewerbungen sind eingereicht und die Expertenjury hat bereits über die Sieger entschieden. Welche der 14 innovativen Produkte und Dienstleistungen einen der drei Awards gewonnen haben, wird bei der Preisverleihung am 9. Februar 2021 bekannt gegeben. Bis dahin kann man die Kandidaten in einem virtuellen Showroom begutachten.



Die begehrten French Outdoor Awards des Fachverbands Outdoor Sports Valley (OSV) fördern innovative französische Produkte und Dienstleistungen im Bereich des Outdoor-Sports. Nachdem die ISPO MUNICH 2021, auf der die Produkte präsentiert werden sollten, nur online stattfindet, können die für die Winter-Auflage eingereichten Innovationen in einem virtuellen Showroom besichtigt werden. Eine Expertenjury aus Projektmanagern, Produktentwicklern, akademischen Forschern, Fachjournalisten und Spitzensportlern hat bereits entschieden, welche Innovationen die Awards erhalten. Sie beurteilten die Produkte und Dienstleistungen nach den Kriterien Gebrauch, Qualität, Funktionalität, Haltbarkeit und Innovation und vergaben anschließend Preise in drei Kategorien:





FOA Winter Award „Innovation“ für den Gesamtsieger in Bezug auf technische Innovation und Nutzung.

FOA Winter Award „Startup“ für die Förderung eines jungen Unternehmens.

FOA Winter Award „Responsible“ für die nachhaltigste Innovation.





Die Preisverleihung findet am 9. Februar 2021 im französischen Wintersportort Le Grand-Bornand statt. In der Folge werden die drei Gewinner auf Messen, Veranstaltungen und in der Presse vorgestellt. Dadurch können sie ihre Innovationen innerhalb der Branche und in der Öffentlichkeit bekannter machen – ein willkommener Schub für ihr Marketing!



KURZ VORGESTELLT: DIE 14 INNOVATIONEN

Outdoor-Ausrüstung, Textilien, Accessoires oder mobile Anwendungen – das sind die Bereiche, welche die 14 Innovationen im Wettbewerb repräsentieren. Hier die Kandidaten:





ACTIVE GREENFIL® BASELAYER von NOSC: Vielseitiges Langarm-Unterhemd, teilweise aus Rizinusöl, thermoregulierend, leicht und nahtfrei.

CALGARY 18 REACTOR von ARVA: Erster ökologisch konzipierter, robuster und ultraleichter Airbag, geeignet für alle Größen.

FL 80 von BELIIGHT: Innovative und ultraleichte Skitouren-Bindung für Wettkämpfe.

HARFANG von BLUE-ICE: Ein ultraleichtes und ultrakompaktes Steigeisen für Skitouren und klassisches Bergsteigen, das Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und einfache Bedienbarkeit vereint.

HBOND: Digitale Komplettlösung, die es Marken ermöglicht, ihr Ambassador-Netzwerk zu professionalisieren und zu digitalisieren.

KIT BIATHLON LV2 ELITE CLUB von KIWI PRECISION: Set mit LV2 Laser-Biathlon-Gewehr (mit mechanischem Abzugsblock in olympischer Qualität), elektronischer Zielscheibe, Tragetasche und Ladegerät.

KIIRUNA von LAGOPED: Technischer, 100% ökologisch konzipierter und vielseitiger Ganzjahresrucksack für Bergsteigen, Wandern, Skitouren und Lifestyle.

MOONBIKE: Das erste 100% elektrische, ultraleichte Snowbike für die breite Öffentlichkeit.

PIERRA MENT 20 von MILLET: Technischer Rucksack für Skitourengeher, der von der ISMF zertifiziert ist und das Anbringen von zwei Paar Ski ermöglicht, ohne dass man den Rucksack abnehmen muss.

SPORT DATA INTELLIGENCE: Dynamisches Preismodell für Skigebiete, um in Echtzeit den optimalen Preis je nach Einkaufskontext zu ermitteln.

SHOSHIBAA von EVVO: Geländetauglicher Kinderschneeschuh, der Flexibilität und Ergonomie vereint und individuell anpassbar ist.

SKIBRID NEO: Hybrid aus Mountainbike, Ski und Snowboard, mit dem man das Gleiten auf Schnee ohne Bindung neu entdeckt.

S/MAX eSKIN von SALOMON: Klassischer, ökologisch konzipierter, leichter, leistungsstarker und nachhaltiger Langlaufski.

TYBOB: Modularer, leichter und kompakter Fahrradanhänger für den Transport von Ski, Snowboards und Taschen, der an einem Fahrrad befestigt oder zu Fuß gezogen werden kann.





Der virtuelle Showroom mit weiteren Informationen zu den Produkten ist ab sofort geöffnet unter: https://bit.ly/3oiEHsx

