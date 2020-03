Pressemitteilung BoxID: 790413 (OTTO GOURMET Gebrüder Otto Gourmet GmbH)

"Mein Lokal, Dein Lokal" - Wo schmeckt es am besten?

Mike Süsser & Kabel Eins zu Gast im MännerMetzger

Fünf unterschiedliche Restaurants, Bistros und Lokale in der Region Aachen treten gegeneinander an, um den Kabel Eins Zuschauern zu beweisen, dass ihr Lokal das Beste ist. Bewertet werden Geschmack und Frische vom Essen, die Gastfreundschaft, der Service, das Ambiente sowie der Preis der Speisen und Getränke.



Der MännerMetzger by OTTO GOURMET beginnt direkt am Montag: Die Konkurrenz testet sich einen Abend lang durch die Menükarte des Fleischbistros - Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts. Dabei genießen die anderen Köche und Restaurantbetreiber nicht nur das gute Essen, sondern werfen auch einen Blick hinter die Kulissen. Am Ende des Tages vergeben die Gastköche Punkte – von 1 bis 10. Wer am Ende der Woche die höchste Punktzahl erzielt hat – gewinnt.



Die Ausstrahlung der Wochenserie „Mein Lokal, Dein Lokal“ aus Region Aachen – startet am Montag, 16. März um 17.55 Uhr bei Kabel Eins.



Werden Sie selbst zum Restaurantkritiker & schalten Sie täglich ein!



Der Treffpunkt für Genießer



Die Fleischexperten von OTTO GOURMET haben Anfang 2016 ihren ersten stationären Handel inklusive Fleischbistro in Heinsberg, der Heimatstadt der drei Brüder Michael, Stephan & Wolfgang Otto und dem Firmensitz des Online-Handels, eröffnet.



Mitten in der Heinsberger Innenstadt finden Sie ein hochwertiges Fleischbistro und gleichzeitig eine Auswahl an Premiumfleisch und Zubehör für zu Hause. Neben der Auswahl aus der Metzgertheke können Sie alle Produkte aus dem OTTO GOURMET Online Shop zur Abholung für zu Hause bestellen.



Für den Lunch oder am Abend ist der MännerMetzger die richtige Anlaufstelle. Im Bistro steht Fleisch im Vordergrund, sei es als Steak mit Beilagen oder als guter Burger.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (