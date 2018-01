Meerblick, Wellness und Prosecco - Ostsee-Auszeit mit den Mädels

Ein menschenleerer Strand, wohltuende Spa-Anwendungen und ganz viel Zeit zum Reden – wer sich nach einer ungestörten Auszeit mit den besten Freundinnen sehnt, liegt mit ein paar Winter-Wellness-Tagen an der Ostsee Schleswig-Holstein genau richtig. Beim Spaziergang am Meer wird der Kopf frei, in der Sauna steht Entspannung im Vordergrund und am Abend sorgt ein feiner Schmaus mit dem richtigen Getränk für gemütliche Atmosphäre. Extra für die Mädels und andere Erholungssuchende bieten verschiedene Hotels zwischen Glücksburg und Travemünde Winter-Arrangements mit Wohlfühlatmosphäre an: zum Beispiel mit inkludierten Beauty-Anwendungen, Saunanutzung und Hallenbad oder Waffeln, Glühwein und Abendmenüs. Alle Angebote finden Interessierte unter www.winterschön.de. Die meisten Winter-Arrangements sind noch bis Mitte März buchbar.



Hotel Hohe Wacht: „Beauty für die Deerns“



Extra für die Damenwelt bietet das vier Sterne Plus-Hotel Hohe Wacht das Arrangement „Beauty für die Deerns“. Dabei erholen sich Freundinnen beispielsweise beim sogenannten Hanakasumi-Ritual, einer wohltuenden und regenerierenden Körperbehandlung inspiriert von der japanischen Badezeremonie oder in der Sauna. Zwischendurch lockt der nur wenige Meter entfernte Ostseestrand zu einem Blick aufs Meer oder kleineren Ausflügen. Insgesamt gehören zum Paket zwei Übernachtungen mit Frühstücksbuffet, täglich ein Drei-Gänge-Menü am Abend, die Nutzung von Sauna- und Wellnessbereich sowie das Hanakasumi-Ritual. Das Arrangement kostet ab 231 Euro pro Person. www.hohe-wacht.de



Hotel Petersens Landhaus Scharbeutz: „LandhausWinter Relax Special"



Direkt auf den Urlaub anstoßen können Mädels und andere Urlauber im Hotel Petersens Landhaus in Scharbeutz: Wer das „LandhausWinter Relax Special“ bucht, erhält eine Flasche Wein oder Prosecco sowie eine Käseplatte und Obstschale dazu, um die freien Tage gebührend zu beginnen. Tiefe Ruhe und Entspannung schenkt beispielsweise eine 30minütige Teilkörpermassage sowie der Aufenthalt im hoteleigenen Schwimmbad mit Sauna. Wer zum gemütlichen „Kaffeeklatsch“ möchte, läuft nur ein paar Minuten zur Strandpromenade mit wärmenden Lounges, Cafés und Restaurants. Das Angebot beinhaltet zwei Übernachtungen mit Wellness-Frühstücksbuffet, die Teilkörpermassage, Prosecco sowie Schwimmbad/Sauna und ist ab 139 Euro pro Person buchbar. www.bellamare.holiday



Strandhotel Grömitz: „Eingekuschelt Mehrzeit genießen“



Wer nur eine kurze Auszeit braucht oder wenig Zeit hat, kann im vier Sterne-Strandhotel Grömitz auch nur für eine Nacht das Meer genießen. In erster Reihe gelegen, haben Wellnessurlauber direkten Blick auf die Ostseewellen und den langen, leeren Winter-Strand. Wer sich hier einmal richtig „durchpusten“ lassen möchte, läuft beispielsweise zum Yachthafen oder zur 400 Meter langen Seebrücke. Als Belohnung erwartet die Winterwanderer ein Glühwein, eine Waffel – und genügend Zeit zum Reden. Wem kalt ist, der wärmt sich nach dem Spaziergang in der finnischen Sauna und im Dampfbad auf oder vereinbart einen Massage- oder Kosmetiktermin. Insgesamt beinhaltet das Angebot eine Übernachtung mit Frühstück, Begrüßungsprosecco, einmal Glühwein und Waffel sowie die Nutzung von Sauna und Fitnessraum. Es ist ab 55 Euro pro Person buchbar. www.strandhotel-groemitz-ostsee.de

