Westfalentag in Osnabrück glänzt mit Sommerwetter und guter Laune

Am sogenannten Westfalentag war die Stadt Osnabrück wieder Ziel tausender Tagesbesucher aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen. Bei sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein nutzten viele den - in NRW - freien Tag, um in der Osnabrücker City shoppen zu gehen oder sich mit Familie und Freunden einen entspannten Tag in der Friedensstadt zu machen.



Viele Besucher aus NRW



„Unsere lasergestützte Passantenfrequenzmessung belegt, dass an Fronleichnam in der Osnabrücker Innenstadt rund 15 Prozent mehr Menschen unterwegs sind, als an einem gut besuchten Samstag“, freut sich Petra Rosenbach, Geschäftsführerin der Osnabrück – Marketing und Tourismus GmbH. An sechs Punkten in der Innenstadt registrierten die Messgeräte zwischen 9 und 16 Uhr 80.000 Passantenbewegungen. Zum Vergleich: Am vergangenen Samstag waren es an selber Stelle in der gleichen Zeit gut 70.000 Zählungen. Im Vorjahr wurden an Fronleichnam (15.6.2017) zwischen 9 und 16 Uhr rund 93.000 Passantenbewegungen gezählt.



„Ein Blick in die Parkhäuser zeigt, dass besonders viele Besucher aus Minden, Steinfurt, Herford, Bielefeld und Münster den kurzen Weg nach Osnabrück zum Einkaufen genutzt haben“, so Stephan Gerecht von der OMT. Neben Osnabrückern, die in Nordrhein-Westfalen arbeiten und somit frei hatten, seien aber auch viele Gäste aus dem Ruhrgebiet und aus den Niederlanden angereist.



Wichtiger Tag für den Einzelhandel



„Wir sind sehr zufrieden mit dem Westfalentag“, so Matthias Kellermann, Geschäftsleiter von Peek und Cloppenburg. „Bis zum Mittag konnten wir bereits ein deutliches Umsatzplus zu einem ‚normalen‘ Donnerstag verzeichnen“.



„Die Innenstadt und unser Geschäft sind heute sehr gut frequentiert“, zeigt sich auch Vanessa Waldvogel, Geschäftsführerin von Schäffer Geschenke am Nikolaiort, zufrieden. „Besonders gut besucht ist unsere Spielwarenabteilung und unser Café in der zweiten Etage, außerdem haben wir viele Beratungsgespräche in unserer Grillabteilung geführt“, so Waldvogel.



„Viele Kunden haben die Gelegenheit genutzt, sich schon einmal auf den kommenden Sommerurlaub vorzubereiten“, ergänzt Dirk Pallapies, Geschäftsführer von Galeria Kaufhof in Osnabrück. „Bei uns im Haus war das Interesse für sommerliche Bekleidung, frische Düfte und Spielwaren, vor allem für Strand- und Wasserspielzeug besonders groß“, so Pallapies.



Der nächste Westfalentag lockt am 1. November (Allerheiligen) in die Friedensstadt.



www.osnabrueck.de/tourismus

