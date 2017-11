In 3 Wochen startet der Historische Weihnachtsmarkt in Osnabrück - Flyer ab sofort erhältlich

Der Flyer zum diesjährigen Weihnachtsmarkt ist ab sofort in der Tourist Information Osnabrück | Osnabrücker Land kostenlos verfügbar und wird in Kürze auch an vielen Stellen in Stadt und Landkreis ausliegen. Das ausführliche Faltblatt informiert nicht nur über das Programm und interessante Termine rund um den Historischen Weihnachtsmarkt, sondern auch über die Neuheiten und besonderen Highlights sowie passende Reiseangebote. Darüber hinaus gibt es Tipps zur Anreise mit Bus oder Bahn.



Der historische Weihnachtsmarkt beginnt am 24. November und lädt die Besucher täglich von 12 bis 21 Uhr zu Glühwein, gebrannten Mandeln und den beliebten Käsegrillern ein. Vor der historischen Kulisse des Rathauses, der Marienkirche und dem Dom werden die Besucher auf Weihnachten eingestimmt. An Totensonntag, 26. November, bleiben der Weihnachtsmarkt in der Altstadt sowie der Eiszauber am Ledenhof geschlossen.



Eine Woche früher als der Weihnachtsmarkt öffnet der „Eiszauber“ am Ledenhof seine Tore. Vom 17. November bis zum 30. Dezember erwartet die Besucher täglich ab 12 Uhr wieder eine große, überdachte Open-Air Eislaufbahn. Das Eislaufvergnügen ist für Groß und Klein kostenlos. Schlittschuhe können gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Rund um die Eislauffläche gibt es neben einer rustikalen Almhütte ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot und ein buntes Rahmenprogramm.



Im Internet findet man unter www.osnabrueck.de/weihnachtsmarkt alle Informationen sowie weitere Veranstaltungs- und Programmtipps der Veranstaltungsorte wie Kirchen, Theater und Museen mit festlichen Konzerten, besinnlichen Gottesdiensten und besonderen Ausstellungen für die ganze Familie.



Informationen und Flyer: Tourist Information Osnabrück | Osnabrücker Land in der Bierstraße 22-23, Tel.: 0541 323 2202, tourist-information@osnabrueck.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren