Die Auszeichnungsgala der Oskar-Patzelt-Stiftung im Rahmen des 26. Wettbewerbes um den „Großen Preis des Mittelstandes 2020“ für die Wettbewerbsregionen Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz/Saarland, Schleswig-Holstein/Hamburg, Niedersachsen/ Bremen sowie die Wettbewerbsregionen Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern erlebten am Sonnabend, 26. September 2020, fast 400 Unternehmerinnen und Unternehmer im Düsseldorfer Hotel Maritim in Anwesenheit zahlreich geladener Gäste.



Herzlich begrüßt wurden Barbara Hendricks, MdB, ehem. Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, und Hans-Jürgen Friedrich, Vorstandsvorsitzender der KFM Deutsche Mittelstand AG, Hauptsponsor des Wettbewerbs 2020.



An 11 Unternehmen der sechs Wettbewerbsregionen überreichten die Vorstände der Oskar-Patzelt-Stiftung, Dr. Helfried Schmidt und Petra Tröger, die begehrte „Preisträgerstatue“.



Die Auszeichnung als „Finalist“ nahmen 24 Firmen entgegen.



Weiterhin wurden je einmal die Sonderpreise „Kommune des Jahres“ und „Bank des Jahres“ verliehen.



Alle Ausgezeichneten haben die Juroren überzeugt und sich gegen 1.828 Mitbewerber erfolgreich durchgesetzt, die in den sechs Wettbewerbsregionen 2020 nominiert waren.



Bundesweit hatten für das Wettbewerbsjahr 2020 mehr als 1.000 Institutionen in den 16 Bundesländern (zwölf Wettbewerbsregionen) insgesamt 4.970 (2019: 5.399) kleine und



mittlere Unternehmen sowie Banken und Kommunen für den Wettbewerb nominiert, von denen 533 (2019: 758) die „Juryliste“ erreichten. Kein anderer Wirtschaftswettbewerb in Deutschland erreicht eine solch große und nun schon länger als ein Vierteljahrhundert anhaltende Resonanz wie der von der Leipziger Oskar-Patzelt-Stiftung seit 1994 ausgelobte Wettbewerb. Dabei ist der Preis nicht dotiert. Es geht für die Unternehmen einzig und allein um Ehre, öffentliche Anerkennung und Bestätigung ihrer Leistungen, ohne finanzielle Anreize.



Unter den ausgezeichneten Firmen sind sowohl Newcomer, die erst in den letzten fünf Jahren gegründet wurden, als auch über 150 Jahre alte Unternehmen, die bereits zahlreiche Krisen, Währungsreformen und sogar Kriege überstanden haben.



Für Dr. Helfried Schmidt, Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung und Gründer des Wettbewerbs, bestätigte die wiederum hohe Beteiligung an der Nominierung die ungebrochene Akzeptanz des Wettbewerbs:



„Die hohe Beteiligung der Unternehmen am Wettbewerb trotz der coronabedingten Belastungen zeugt von der Kraft, dem Durchhaltevermögen und der Erneuerungsfähigkeit des Mittelstandes. Dafür bietet der ´Große Preis des Mittelstandes´ eine ideale Plattform.“



Petra Tröger, Vorstand der Oskar-Patzelt-Stiftung, unterstrich:



„In diesem Wettbewerb stehen die ganzheitliche Bewertung eines Unternehmens, die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse insgesamt sowie die Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung, nicht nur für das Unternehmen, sondern für die Gesellschaft, im Vordergrund.“



Ebenfalls in Düsseldorf findet am 24. Oktober 2020 die BUNDESGALA statt. Sie ist Höhepunkt und Abschluss des Wettbewerbsjahres 2020. An diesem Abend werden die bundesweiten „Sonderpreise“ vergeben.



Nur wenige Tage später, am 1. November 2020, wird die Ausschreibung für den 27. Wettbewerb um den „Großen Preis des Mittelstandes 2021“ veröffentlicht.



Die Auflistung der Unternehmen, Banken und Kommunen - nach Bundesländern/Wett-bewerbsregionen geordnet - die in diesem Jahr ausgezeichnet wurden, kann unter www.mittelstandspreis.com eingesehen werden.



Dort finden Sie auch weitere Informationen zum Wettbewerb, zur Besetzung der Jurys der zwölf Wettbewerbsregionen sowie zur Oskar-Patzelt-Stiftung selbst.

