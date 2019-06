Pressemitteilung BoxID: 757675 (Oskar - Die Ostschweizer Gästekarte)

Carte Blanche für die Ostschweiz

Mit Gästekarte Oskar sind Bahn, Bus und über 60 Freizeitziele inklusive

Sie ist Freifahrtschein und Eintrittskarte zugleich: Wer in seinem Hotel die Gästekarte Oskar zubucht, hat die Ostschweiz in der Tasche. Mit diesem Joker geht’s kostenfrei per Bahn, Bus und Postauto durch sechs Kantone. Zusätzlich ist die Karte Ticket für über 60 Freizeitziele, darunter die Bodensee-Schifffahrt, Bergbahnen, Museen und Freizeitbäder. Erhältlich ist sie in 26 Oskar-Partnerhotels schon ab zwei Übernachtungen für 10 Franken pro Tag für drei bis acht Tage. www.oskarferien.ch



Doch was gibt es in der Ostschweiz zu erleben? Jede Menge! Wir haben beispielhaft drei ereignisreiche Tage mit Sparpotenzial «vorgeplant».



Erlebnisrundfahrt im Appenzellerland per Zahnradbahn und Schiff



Wer weiss schon, dass das Appenzellerland fast am Bodensee liegt. Es ist nur ein paar Höhenmeter entfernt. Vom Bahnhof Rorschach Hafen nämlich geht’s mit der Zahnradbahn erstmal 400 Meter nach oben – mit Glück sogar im offenen Aussichtswagen! Endstation der Fahrt durch satte Wiesen ist der Biedermeierort Heiden. Allen Oskar-Gästen steht hier das moderne Henri Dunant Museum kostenfrei offen. Es ist dem humanistischen Wirken des Rote-Kreuz-Gründers gewidmet. 18 Jahre lebte er in Heiden. Wem der Sinn gleich nach leichter Unterhaltung steht, begibt sich direkt auf den Witzweg. Er führt auf knapp 9 Kilometern entlang von 40 Stationen nach Walzenhausen. In Mundart und mit schriftdeutscher Übersetzung stehen die lustigen Tafeln für die Schlagfertigkeit der Appenzeller. Sogar die Kleinen nehmen hier beim Wandern die Beine in die Hand – so amüsant sind die kurzen Texte. In Walzenhausen steigen die Ausflügler in die nächste Zahnradbahn, die sie hinunter ins Rheintal bringt, wo das Schiff bereits wartet. Mit Oskar gratis geht’s auf dem Wasser durchs verwunschene Naturschutzgebiet Altenrhein zurück nach Rorschach. Fahrpläne mit allen Abfahrtszeiten unter www.sbb.ch.



Ersparnis (für Erlebnisrundfahrt und Henri-Dunant-Museum): 35 Franken.



Toggenburg: Ein klangvoller Tag zwischen Churfirsten und Säntis



«Klingt gut» ist der Slogan der Ferienregion Toggenburg. Sie liegt im Kanton St.Gallen zwischen Säntismassiv und den sieben Churfirstengipfeln. Klang und Musik spielen hier traditionell eine Hauptrolle. Eigene und ganz sinnliche Erfahrungen dazu bietet Gästen ab 1. Juni wieder der Toggenburger Klangweg, zu erreichen mit der Sesselbahn von Wildhaus aus. Auf 1.300 Meter Höhe laden 27 Klanginstallationen zum Experimentieren ein, darunter klingende Baumstämme, singende Felsenlöcher und Windspiele aus Kuhglocken. Auf der anderen Talseite lacht die Wanderer die Säntisspitze an. Schafft man diesen Berg noch am gleichen Tag? Für Frühaufsteher kein Problem. Mit dem Postauto ab Wildhaus geht’s zur Schwägalp und nach einem Umstieg in die Säntisbahn gleitet man auch schon bergauf. Die Belohnung? Einer der schönsten Blicke über die Alpenlandschaft der Ostschweiz.



Ersparnis (allein für Sesselbahnfahrten und Säntisbahn): 83,50 Franken pro Person



Ein Museumstag zwischen St.Gallen und Bodensee



Museumsfans kommen in der Ostschweiz voll auf ihre Kosten. Für den Start in einen Oskar-Kulturtag bietet sich die Kantonshauptstadt St.Gallen an, und hier gleich das Herz der Weltkulturerbe-Stadt: die berühmte Rokoko-Stiftsbibliothek. Der barocke Büchersaal hütet über 160.000 Bände, darunter kostbarste, von Hand geschriebene und illustrierte Bücher. In diesem Jahr erstmals ausgestellt ist das Original des St.Galler Klosterplans, der vor 1.200 Jahren auf der Bodensee-Insel Reichenau entstand. Er zeigt den idealen Grundriss eines perfekten Benediktinerklosters. Nur ein paar Straßenzüge entfernt entführt das Textilmuseum in die Welt der Stoffe. In diesem Jahr zeigt es Artisten- und Clownskostüme aus 100 Jahren Circus Knie. Mit der Regionalbahn geht’s von St. Gallen an den Bodensee. Ein Hauch vom Big Apple weht durch Arbon im Apfelkanton Thurgau. Hier hat 2018 das «Momö» eröffnet, das Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum der Moster-Familie Möhl. Wer möchte, lässt den Tag bei einer Schifffahrt in den Sonnenuntergang ausklingen. Ab Romanshorn fährt um 16.52 Uhr ein Schiff gen Westen nach Kreuzlingen, von wo aus die Rückfahrt per Regionalbahn unkompliziert möglich ist.



Ersparnis (allein für Museumsbesuche und Schifffahrt): 82,50 Franken pro Person.



Die Ostschweizer Gästekarte Oskar gibt es wahlweise für drei bis acht Tage . Sie kostet 10 Franken pro Tag für Erwachsene (ab 16 Jahre, für Kinder ab 6 Jahren: 5 Franken). Kaufen kann sie, wer mindestens zwei Übernachtungen bei einem der Partnerhotels bucht. Als Fahrschein gilt die Karte im Geltungsbereich des Tarifverbunds Ostwind, auch für die An- und Rückreise. Die Zahl der in Oskar inkludierten Aktivitäten steigt stetig – ebenso wie die Zahl neuer Partnerhotels.



Weitere Informationen, ein Überblick über teilnehmende Gastbetriebe und alle Ausflugsziele: www.oskarferien.ch



SERVICE



Oskar inklusive: Hotelpauschalen zum Spezialpreis



Drei Tage Urlaub in einem der Oskar-Partnerhotels gibt es bereits ab 139 Franken pro Person. Um diesen Spezialpreis nutzen zu können, einfach bei der Direktbuchung im Hotel den Oskar Code-Code «OSK19» angeben. Inklusive sind 2 x Übernachtungen im Doppelzimmer, 2 x Frühstück, 1x Abendessen und 1 x 3-Tages-Oskar-Gästekarte. Pro Person, buchbar vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 unter Angabe des Codes.



139 Franken p.P. für 2 Übernachtungen inklusive Oskar: BnB Chez Lise, 9107 Urnäsch, +41 (0)77 411 00 54 bnbchezlise@gmail.ch, www.chezlise.ch



199 Franken p.P. für 2 Übernachtungen inklusive Oskar: Hotel und Restaurant Sokrates, 8594 Güttingen, +41 (0)71 694 55 05 reservation@hotel-sokrates.ch, www.hotel-sokrates.ch



249 Franken p.P. für 2 Übernachtungen inklusive Oskar: Bären - Das Gästehaus, 9056 Gais, +41 (0)71 793 11 77 info@baerengais.ch, www.baerengais.ch // Hotel Hirschen, 9658 Wildhaus, +41 (0)71 998 54 54 info@hirschen-wildhaus.ch, www.hirschen-wildhaus.ch



263 Franken p.P. für 2 Übernachtungen inklusive Oskar: Einstein St. Gallen – Hotel Congress Spa, 9000 St. Gallen, +41 (0)71 227 55 55, hotel@einstein.ch, www.einstein.ch



Alle Oskar-Partnerhotels im Überblick



