Events, Events, Events: Das Programm in El Gouna reicht von der Squash-WM über E-Sounds am Strand bis zum hochklassig besetzten Filmfestival

Immer etwas los im Paradies: Als wären die zehn Kilometer Traumstrände, die 17 Hotels für jedes Budget und die hervorragende Infrastruktur nicht schon genug, empfiehlt sich die ägyptische Ferienoase El Gouna auch noch als Austragungsort für die unterschiedlichsten Sport- und Kulturevents. Vom Frühling bis in den Herbst hinein steigen in der Lagunenstadt am Roten Meer viele attraktive Veranstaltungen, die Besucher aus aller Welt anlocken.



El Gouna International Squash Open: Vom 20. bis 27. April 2018 kämpfen in El Gouna wieder die Größen der internationalen Squash-Elite um einen kleinen Ball. Dieses Jahr bringen Orascom und die PSA auch die Women‘s World Championship nach El Gouna, zusammen mit dem Herren World Series Event. Bei diesem Turnier der höchsten Kategorie (Platinium) wird mit insgesamt 165.000 Dollar eines der höchsten Preisgelder der gesamten Tour ausgespielt. Dies lockt natürlich auch die Stars der Szene ans Rote Meer, darunter die amtierende Frauen-Weltmeisterin Nour El Sherbini, die auf Platz 1 der Weltrangliste steht.

www.psaworldtour.com



Sandbox Electronic Music Beach Festival: Sonne und Strand, heiße Sounds und coole Ferienatmosphäre machen das „Sandkasten-Festival“ zu einer Spielwiese für alle, die elektronische Musik und Beach-Life lieben. Vom 3. bis 5. Mai 2018 trifft sich der internationale Party-Jetset wieder in El Gouna, um die Nacht zum Tag zu machen und zu den Sounds regionaler und internationaler Künstler abzutanzen — mit den Füßen im Sand am Roten Meer.

www.sandboxfestival.com



El Gouna Rally: Der Wüstensand wird fliegen, wenn vom 10. bis 12. Mai 2018 wieder mehr als 100 Piloten in ihren geländegängigen Rennautos durch die Wüste pflügen. Die El Gouna Rally startet mit einer farbenfrohen Parade bei der Abu Tig Marina, wo Motorsportfans die Boliden bewundern können, und zieht sich dann durch die faszinierende Landschaft im Hinterland von El Gouna. Das Event hat seit 2010 die Wüstenrennszene in Ägypten auf ein internationales Niveau gehoben und zählt heute zu den wichtigsten Sportveranstaltungen des Landes — ein Adrenalinkick für Fahrer und Zuschauer.



El Gouna Film Festival 2018: Nachdem die erste Ausgabe des Filmfestivals von El Gouna ein großer Erfolg war — mit Weltstars wie Forest Whitaker, Vanessa Williams und Oliver Stone, rollt das GFF dieses Jahr bereits zum zweiten Mal seine roten Teppiche aus. Vom 20. bis 28. September 2018 bringt das Festival jede Menge Glitzer und Glamour in den Ferienort am Roten Meer. Die Zahl von mehr als 70 Spiel- und Kurzfilmen sowie Dokumentationen aus über 40 Ländern soll dieses Jahr noch übertroffen werden. Außerdem findet auch in diesen Jahreine Award-Verleihung statt. Zur Festwoche erwarten die Veranstalter mehr als 20.000 Besucher — sowohl Gäste der Feriendestination als auch Journalisten und Vertreter der internationalen Filmbranche.



Zumba Glam Getaway Event: Nach dem ersten Zumba International Event im letzten Jahr auf einer Nilkreuzfahrt heizt Glam Getaway in diesem Jahr den Gästen am Strand ein. Das Event vom 11. bis 19. Oktober 2018 mit Zumba® Fitness Master Class verspricht ein glamouröses Erlebnis mit vielen tollen Zumba®-Trainern aus der ganzen Welt zu werden.



Viele weitere Informationen zu den Events in El Gouna sowie Links zu den Einschreibungen finden Sie hier: http://www.hotels.elgouna.com/events-in-gouna



Mehr zum Ferienort El Gouna und allen Angeboten gibt es unter www.elgouna.com

Orascom Development Holding AG

Die Orascom Hotel Management AG hat sich in den vergangenen Jahren als Tochter der Orascom Development Holding AG am internationalen Hotelmarkt etabliert. Zu den Vorzeigeprojekten des Landentwicklers zählen die Destinationen El Gouna in der Nähe zum ägyptischen Hurghada, Taba Heights an der Spitze der Sinai-Halbinsel und die Schweizer Destination Andermatt. Das Portfolio umfasst gegenwärtig 35 Hotels und verbindet damit internationale Vielfalt unter einem Dach. Weitere Großprojekte sind für Großbritannien und Marokko in Planung. Die nächste Eröffnung steht für 2018 in Montenegro bevor: In der idyllischen Bucht von Traste an der montenegrinischen Adriaküste wird im kommenden Jahr das "The Chedi Luštica Bay" als erstes von sieben dort geplanten Hotels in der neu erschlossenen Destination eröffnen. Mehr Informationen unter www.orascomdh.com.



