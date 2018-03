Optoma präsentiert neuen 4K Heimkinoprojektor UHD51

Optoma präsentiert den neuen 4K Ultra HD Heimkinoprojektor UHD51 mit PureMotion Zwischenbildberechnung und FULL 3D Unterstützung. Dieses Modell bietet ein neu entwickeltes 4K Präzisionsobjektiv für gestochen scharfe Bilder und arbeitet mit einem RGBRGB Farbrad. Der UHD51 wartet mit High Dynamic Range (HDR) Kompatibilität, HDCP 2.2 Support und einem eingebauten Lautsprecher auf. Der vertikale Lens Shift und die Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten sorgen für eine stressfreie Installation. Gleichzeitig werfen seine 2.400 Lumen selbst bei Tageslicht helle Bilder an die Leinwand.



Dank der fortgeschrittenen Technologie PureMotion Zwischenbildberechnung wird sogar in High Speed Actionfilmen oder schnellen Sportaufnahmen Bildruckeln und Unschärfe vermieden. Ein RGBRGB Farbrad liefert akkurate und lebensechte Farben – perfekt für die High-Definition Farbwiedergabe.



Er erfüllt mit 8,3 Millionen On-Screen Pixeln die Voraussetzungen der Consumer Technology Association (CTA) für 4K UHD und erfüllt die CTA High Dynamic Range (HDR) Display Standards



Kishan Mistry, Senior Product Manager bei Optoma EMEA, dazu: “Wir bauen unser erfolgreiches 4K Sortiment weiter aus und bieten unseren Kunden noch kompaktere Möglichkeiten, um ihren Anforderungen nach scharfen und hochauflösenden HDR Bildern gerecht zu werden.”



Ausgestattet mit Optomas Amazing Colour Technologie arbeitet er mit einem weiter entwickelten Farbrad und mehreren Modi und Einstellungen, die zur Wahl stehen. Der Modus „Bezug“ liefert akkurate Bilder, die zu 100% denen des Rec.709 Standards entsprechen.



UHD51 Key Features









4K UHD Auflösung und HDR Kompatibilität

Amazing Colour - akkurate Rec.709 Farben

Licht an, Film ab – 2.400 Lumen und 500.000:1 Kontrast

Mit RGBRGB Farbrad und FULL 3D Unterstützung

PureMotion – Zwischenbildberechnung

Digitale Anschlussmöglichkeiten – 2x HDMI und HDCP 2.2 Support

Einfaches Set-Up - vertikaler Lens Shift

USB Power – Content über HDMI Dongle streamen

Sehr leise – 25dB (typical)





Der UHD51 ist ab sofort zu einem UVP von 1.699,-EUR brutto im Handel erhältlich.

OPTOMA Deutschland GmbH

Optoma steht für beeindruckende Audio-Video-Erlebnisse in einer vernetzten Welt.



Die Bedürfnisse des Kunden und der User Experience im Zentrum unseres Handelns, vereinen Optomas Projektoren und LED Displays erstklassige Bildverarbeitungstechnologien mit hochentwickelter Technik und Innovation für atemberaubende und kristallklare Bilder mit absoluter Zuverlässigkeit. Entwickelt für den professionellen AV und Home Entertainment-Bereich, arbeiten unsere Projektoren mit der preisgekrönten DLP®-Technologie von Texas Instruments.



Das Optoma NuForce Audio Sortiment wurde für Sound Enthusiasten entwickelt, die viel Wert auf einen guten Klang legen. Sie werden aus hochqualitativen Komponenten gefertigt und vereinen ein schnittiges Design mit einer hervorragenden Klangqualität.



Die Optoma Gruppe verfügt über Zentralen in Europa, den USA und Asien. Die europäische Firmenzentrale sitzt in London, von wo aus Europa, der Mittlere Osten und Afrika (EMEA) betreut werden. Weitere Verkaufsbüros finden sich in Deutschland, Norwegen, Spanien und den Benelux.





