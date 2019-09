Pressemitteilung BoxID: 767917 (OPTERRA GmbH)

Der 4. Zementwerkslauf der OPTERRA Wössingen GmbH

Am Sonntag, 29. September 2019, findet zum vierten Mal der beliebte Zementwerkslauf statt. Die OPTERRA Wössingen GmbH veranstaltet in Kooperation mit dem TV Wössingen diverse Läufe bis zu zehn Kilometern rund um das Zementwerk. Die anspruchsvollen Strecken fordern den zahlreichen Läufern aus der ganzen Region einiges ab, die Siegerehrung und das belebende Erlebnis mit der Natur entschädigen reichlich. Für die Bevölkerung ist der Zementwerkslauf eine schöne Gelegenheit, auch ohne sportliche Tätigkeit, einen entspannten Sonntag zu verbringen.



Werkleiter Stephan Schenk, Gastgeber der Veranstaltung, freut sich schon heute auf den Lauf. Er wird persönlich dabei sein und mit vielen anderen Mitarbeitern für ein rundes Programm für Läufer, Nicht-Läufer, Fans, Familie, Freunde und Neugierige sorgen.



Selbstverständlich ist wieder die Besichtigung des über 100 Meter hohen Werksturms dabei und allerlei Abwechslung für Jung und Alt, wie Hüpfburg und eine Reise durch die Geschichte des Zementwerks. Neu ist ein Besuch der Oldtimer- und Schlepperfreunde Kraichtal, die der Öffentlichkeit ihre Schätze zeigen: historische Landmaschinen und Schlepper. Ausserdem begleitet die Besucher des Laufs das soziale Projekt Mühlwerk Sinneswandel durch eine Reise der Sinne. An verschiedenen Stationen erfährt man, wie intensiv eine Erfahrung sein kann, wenn man sich auf eine einzelne Wahrnehmung konzentriert. Damit es allen auch kulinarisch gut geht, sorgt der Fußballverein Wössingen für das leibliche Wohl.



Wann: Sonntag, 29. September 2019 ab 10:00 Uhr

Wo: Zementwerk Wössingen, OPTERRA Wössingen GmbH

Was: DLV- genehmigter Lauf





Nachmeldungen am Veranstaltungstag ab 9 Uhr bis 20 Minuten vor dem jeweiligen Start

Startzeiten:





5 km - 10 Uhr

10 km - 10:45 Uhr

200 m Bambinilauf - 12 Uhr

800 m Kinder- und Jugendlauf - 12:15



Siegerehrungen:





5 km - 11 Uhr

alle übrigen Läufe - 12:45 Uhr

Urkunden und Preise für die 3 ersten Plätze

alle Kinder erhalten ein kleines Präsent und eine Urkunde







Wie: Detaillierte Infos und Anmeldung auf unserer Internet-Seite www.opterra-woessingen.com/zementwerkslauf



Über CRH



CRH (LSE: CRH, ISE: CRG, NYSE): CRH ist ein weltweit operierender Baustoffkonzern, der an ca. 3.800 Betriebsstätten weltweit 87.000 Mitarbeiter in 31 Ländern beschäftigt. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 27 Milliarden Euro (Juni 2017) ist CRH der größte Baustoffkonzern in Nordamerika und der zweitgrößte weltweit. Der Konzern verfügt über Führungspositionen in Europa sowie über strategische Positionen in den aufstrebenden Wirtschaftsregionen Asiens und Südamerikas. CRH setzt sich für die Verbesserung der gebauten Umwelt ein, indem der Konzern anspruchsvolle Materialien und Produkte für den Bau und die Instandhaltung der Infrastruktur, den Wohnungsbau und Nichtwohnbau liefert. Als ein Fortune 500-Unternehmen ist CRH konstituierendes Mitglied des FTSE 100 Index, des EURO STOXX 50 Index und des ISEQ 20 mit an der NYSE gelisteten American Depositary Shares.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (