www.posttip.de - Paketversand zu Weihnachten - Fristen und Termine für den Versand 2018

23.11.18

Damit Briefe und Pakete rechtzeitig zu Weihnachten bei Freunden und Verwandten ankommen, sollten Fristen und Wetter beachtet werden. Posttip.de hat die empfohlenen Stichtage der Dienstleister für die Weihnachtspost zusammengestellt.



In einem sind sich alle Brief- und Paket-Dienstleister einig: Wer seine Geschenke für Weihnachten bereits zusammen hat, kann diese schon auf den Weg bringen. Denn das boomende Online-Geschäft sorgt erneut für einen Zuwachs an Briefen und Paketen.



Hier ein schneller Überblick über die größten bundesweiten Anbieter:



DHL





Stichtag innerhalb Deutschlands: 20. Dezember in einer Partner-Filiale oder einem DHLPaketshop. Die meisten Postfilialen haben am 24.12. und 31.12. bis 12 Uhr geöffnet.

Für internationale Päckchen und Pakete außerhalb Europas gilt der Stichtag 30. November 2018 (Economy Versand), beim Service Premium der 13. Dezember 2018. Für Sendungen in die weitere europäischen Länder ist der letztmögliche Termin der 10. Dezember 2018 (bei Nutzung des Service Premium der 13. Dezember 2018). In die Nachbarländer und in die Schweiz ist der Stichtag der 14. Dezember 2018 (bei Nutzung des Service Premium der 17. Dezember 2018).





Wichtig: Die Zustellung vor den Feiertagen ist nur möglich, wenn die Einlieferung vor der Filialentsorgung erfolgt.



Die Deutsche Post DHL wird wie im Vorjahr erneut mit mehr als 10.000 zusätzlichen Aushilfskräften im Weihnachts-Starkverkehr arbeiten. Sie werden innerhalb kurzer Zeit in die Arbeit von erfahrenen Kräften eingeführt.



DPD





Stichtag innerhalb Deutschlands: 19. Dezember, Expresspakete bis einschließlich 21. Dezember bis 12 Uhr.

Versand in die Eu-Länder: 13. bis 18. Dezember, hier gelten verschiedene Laufzeiten je nach Zone. Pakete nach Spanien brauchen beispielsweise länger, als in die Niederlande.





Der letzte Zustelltag ist bei DPD in diesem Jahr der 24. Dezember, an diesem Tag werden jedoch ausschließlich Expresspakete zugestellt.



DPD erwartet ein Rekordwachstum in der diesjährigen Weihnachtssaison. Im Vergleich zum Vorjahr rechnet DPD beim Paketversand an private Empfänger mit einem Wachstum von 15 Prozent in den Wochen vor Weihnachten.



GLS





Stichtag innerhalb Deutschlands: 20. Dezember. Für EU-Nachbarländer empfiehlt GLS den 19. Dezember. Einen weiteren Tag früher, am 18.12, ist Stichtag für die Zustellung in alle übrigen europäischen Staaten.





Hermes



Annahmeschluss für private Weihnachtspäckchen und -pakete im innerdeutschen Versand ist Donnerstag, der 20. Dezember 2018, 12 Uhr (Abgabe im PaketShop). Am 24. Dezember stellt Hermes bundesweit bis ca. 16 Uhr Pakete zu.



Die Abholung von Paketen an der Haustür erfolgt letztmalig am 20. Dezember. Abholungen können bis einschließlich 19. Dezember online oder über den Kundenservice beauftragt werden.



Für alle Pakete, die vor Ablauf dieser Fristen verschickt werden, verspricht Hermes einen Zustellversuch bis Weihnachten. Der Annahmeschluss für Onlinebestellungen variiert je nach Onlineshop und der vom Händler bei Hermes gebuchten Leistungen.





International: 14. Dezember bis 12.00 Uhr. Für Abholaufträge gelten besondere Fristen.

Für Sendungen ins europäische Ausland ist der 15. Dezember Stichtag.





Hermes erwartet 2018 bis zu 2,2 Millionen Sendungen täglich. Über 80 Millionen Sendungen sind für die Monate November und Dezember prognostiziert. Hermes reagiert auf das starke Wachstum mit Aufstockung der eigenen Personal- und Fahrzeugkapazitäten. Für geschäftliche Auftraggeber gilt im November und Dezember erstmals ein Peak-Zuschlag für alle Sendungen, inklusive Retouren.



Was sollte beim Verpacken alles beachtet werden?



Es mag sich noch so simpel anhören, wird dennoch gerne falsch gemacht: Briefe, Päckchen und Pakete sollten auf der Außenseite gut lesbar und mit korrekter Postleitzahl die Adresse des Empfängers enthalten sowie den vollständigen Absender.



Bei Päckchen und Paketen sollten die Absender darauf achten, dass sie die Hausanschrift mit Straßennamen und Hausnummer verwenden, nicht die Postfachanschrift. Für den Paketversand empfiehlt sich zusätzlich, ein Doppel der Adresse in das Innere einzulegen.



Verbraucher sollten bei Paketen und Päckchen auf eine sichere Verpackung setzen. Fester Karton, viel Füllmaterial (Styropor, Zeitungen) und zum Schluss gut verkleben. In den Filialen der Paket-Dienstleister finden sich vorgefertigte Pack-Sets, selbst mit weihnachtlichen Motiven. Weihnachtspakete immer ohne Außendeko versenden und lieber innen bunt verpacken.



Mit dem Brief- und Paketrechner auf Posttip.de können Verbraucher mit nur einem Klick die Preise der Anbieter kostenlos selber vergleichen.

