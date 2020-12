Für ihre Rolle als Violetta in Verdis „La Traviata“ – eine Inszenierung von Inken Rahardt am Opernloft in Hamburg – bekommt Freja Sandkamm den „Theaterpreis Hamburg – Rolf Mares“. In der Jurybegründung heißt es: „Freja Sandkamm legte so viel Gefühl und Temperament in ihre Darstellung der Violetta, dass nicht nur Alfredo, sondern das gesamte Publikum sich auf Anhieb in sie verliebte. Stimmlich absolut überzeugend, ausdrucksvoll und in den Höhen sehr klar – ließ sie uns mitfeiern, -fiebern und -leiden.“



Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die offizielle Preisverleihung, bei der in diesem Jahr insgesamt elf Theaterschaffende mit dem renommierten Preis ausgezeichnet wurden (weitere Informationen siehe https://theaterpreis-hamburg.org/) bislang nicht stattfinden, doch seit gestern stehen die Preisträger offiziell fest.



Die Sopranistin Freja Sandkamm ist im Norden von Dänemark geboren und aufgewachsen. Seit 2011 wohnt sie in Deutschland und hat in Juli 2017 den Studiengang Master Oper an der HfMT Hamburg absolviert. In Hamburg sang sie bereits in vielen Operninszenierungen, zuletzt als 1. Dame in der „Zauberflöte“, Cathleen in der Oper „Riders to the Sea“ von Vaughan Williams sowie die Titelpartien in Purcells „Dido and Aeneas“ und Händels Oper „Alcina“ in der opera stabile. Neben den Auftritten im Opernrahmen ist sie häufig als Konzertsängerin tätig und sang bereits in der Laeiszhalle und im Hamburger Michel. Auch im Ausland – u. a. in China, Indien, Dänemark – war sie bereits auf Konzertreisen.



Seit 2018 steht Freja Sandkamm auch auf der Bühne des Opernlofts. Neben der Violetta in „La Traviata“ singt sie in „Der Ring des Nibelungen“ und regelmäßig im überaus beliebten Opern-Slam, einem speziell für das Opernloft entwickelten Bühnenformat. Gerade probt sie Gounods „Faust“. Im Januar soll die Produktion mit Freja Sandkamm als Marguerite Premiere haben.



Das Team des Opernlofts gratuliert herzlich!

(lifePR) (