OPEN.9 Golf Eichenried: Short Track Matchplay Profi-Turnier

Am 25./26.07.20 wurde in OPEN.9 Golf Eichenried erneut das Short Track Matchplay Profiturnier ausgetragen. Begleitet wurde das diesjährig sehr hochkarätig besetzte Turnier von einem Short Track Matchplay Aktionstag am 25.07.20. Marcel Schneider konnte sich nach zwei Tagen vor Nicolai von Dellingshausen den Titel des Short Track Matchplay Champions 2020 sichern.



Die 5. Ausgabe des Short Track Matchplay Profiturniers war sehr hochkarätig besetzt. So teeten vergangenes Wochenende zahlreiche bekannte Profi-Golfer der European und Challenge Tour auf. Neben Marcel Siem, Alexander Knappe, der letzte Woche noch bei der Euram Bank Open in Österreich den 3. Platz holte, waren Sebastian Heisele, Marcel Schneider, Bernd Ritthammer, Moritz Lampert, Nicolai von Delllingshausen, Max Schmitt, Jonas Kölbing, Daniel Wünsche, u.a. am Start, ebenso wie zweifacher European Tour Sieger Markus Brier und Simon Brown von der Seniors Tour sowie Karolin Lampert der Ladies European Tour. Lokal Matador PGA-Professional Steven Schallock der OPEN.9 Golf Akademie spielte ebenfalls mit, hatte aber während der Gruppenphase im Stechen das Nachsehen obwohl er zuvor zwei Matches für sich entscheiden konnte. Tags zuvor fand im GC Olching das ProAm des Events statt.



Während die Profis am ersten Tag ihre Gruppenphase bestritten, konnten die Besucher des OPEN.9 Short Track MATCH.DAY das Turnierformat auf dem Putting Green selbst spielen, ein kostenloses Callaway Schlägerfitting buchen und vom RESTAURANT.9 aus am Beach oder im Biergarten die Turnieratmosphäre genießen.



Im Finale tags drauf setzte sich European Tour Spieler Marcel Schneider, der vor kurzem Zweiter bei den Austrian Open 2020 wurde, am 9. Loch gegen Nicolai von Dellingshausen durch.



Das Profiturnier hat auf der Golfanlage OPEN.9 Golf Eichenried, Home of Short Track Mathcplay, bereits Tradition. Das Turnierformat, durch die beiden Tour Professionals Christoph Günther und Marcel Haremza wieder erstklassig organisiert, garantiert Nervenkitzel und Spannung bis zum Schluss. Aus anfangs 32 Professionals, die in 8 Gruppen zu je 4 Spielern die Gruppenphase bestreiten, resultieren dann für den Finaltag 16 Spieler, die dann im K.O.-System der SHORT TRACK MATCHPLAY Champion ermitteln.



Fotos: Frank Föhlinger, www.golfmomente.de



Infos: open9.de, restaurant9.de, catering9.de

Facebook: open9eichenried, open9jugend, restaurant9eichenried

Instagram: open.9_eichenried, restaurant9eichenried

