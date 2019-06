Pressemitteilung BoxID: 755480 (ONYX Hospitality Group)

Neueröffnung: Thailands größte Insel mit OZO Phuket entdecken

Mit dem OZO Phuket eröffnet die ONYX Hospitality Group das zweite Hotel auf Thailands größter Insel. Es befindet sich im Herzen der Stadt Kata, nur wenige Gehminuten von Geschäften, Märkten, Restaurants, Sehenswürdigkeiten und dem Strand entfernt.



Kata Beach ist einer der besten Surfstrände von Phuket und ein idealer Ausgangspunkt, um die Insel zu erkunden. Kata bietet mehr als nur Sonne, Meer und Sand – ein Spaziergang durch die Gegend verleiht jedem Urlaub einen lebendigen Hauch thailändischer Kultur. Die Kombination aus Geschäften, dem traditionellen Nachtmarkt, einer Vielzahl an Restaurants, aufregenden Sportaktivitäten und atemberaubenden Naturattraktionen machen Kata Beach zu einem beliebten Reiseziel.



OZO Phuket befindet sich rund 150 Meter vom weißen Sandstrand entfernt und besteht aus 255 Gästezimmern und Suiten in neun verschiedenen Kategorien in einer Reihe von fünfstöckigen Gebäuden. Jedes Gästezimmer unterstreicht die Essenz der Umgebung mit einem von den nahe gelegenen Küstengebieten inspirierten Design. Zur Ausstattung gehört ein Liegesofa, ein Bett mit hochwertiger Pillow-Top-Matratze, Verdunklungsvorhänge, USB-Ladeanschlüsse, ein Kühlschrank und ein Kaffee-/Teekocher, Smart-TV sowie kostenloses WLAN. Im Restaurant EAT werden täglich ein großzügiges Frühstück und à-la-Carte-Gerichte serviert mit einer Auswahl an thailändischen, asiatischen und internationalen Gerichten. In der Poolbar erhalten Gäste erfrischende Kaltgetränke, Pizza und Snacks. Die beiden Swimmingpools des Resorts heißen energiegeladene Gäste und ihre Kinder willkommen, um an einem sonnigen Tag zu planschen und sich an den Wasserrutschen und Wasserspielen auszutoben. Im Innenbereich des Hotels steht der klimatisierte Entspannungsraum Chill zur Verfügung: Sei es zum Lesen, für eine Partie Billard oder zum Arbeiten an den iMac-Workstations. Es gibt auch Duschen und Schließfächer für Reisende mit früher Anreise oder später Abreise.



Im Rahmen der Eröffnung bietet OZO Phuket einen Spezialpreis ab 1.600 Thai Baht (rund 45 Euro) pro Zimmer und Nacht ohne Frühstück und ab 1.950 Thai Baht (rund 55 Euro) pro Zimmer und Nacht inklusive Frühstück. Das Angebot entspricht einer Ersparnis von 25 Prozent gegenüber den Standardpreisen und gilt für Buchungen bis zum 31. August 2019 für Aufenthalte bis zum 31. Oktober 2019. Reservierungen und weitere Informationen unter www.ozohotels.com/phuket.



Über OZO



Erholsame Nächte, ein ausgiebiges Frühstück am Morgen und Annehmlichkeiten, die Gästen einen qualitativ hochwertigen und stressfreien Aufenthalt ermöglichen – das ist die Philosophie von OZO. Praktische und dennoch stilvolle Unterkünfte übertreffen die Erwartungen an das mittlere Preissegment und bieten Reisenden, die Insider-Erlebnisse kombiniert mit exzellenter Konnektivität und einem entspannenden Schlaf suchen, höchsten Komfort. www.ozohotels.com

