Stachus, Brandenburger Tor und jetzt der Tejo: Online Birds beschreitet mit neuem Büro in Lissabon neue Wege der Mitarbeiterbindung

Arbeiten mit Blick auf den Tejo: Online Birds Hotel Marketing Solutions eröffnet im Juli 2018 die erste Niederlassung in der portugiesischen Hauptstadt. Dieser dritte Standort bietet den Mitarbeitern nicht nur eine einzigartige Aussicht aus dem Büro, sondern auch ein neues Umfeld und Auslandserfahrung im Job – individuell auf jede Lebenssituation zugeschnitten.



Mitarbeiterbindung und Weiterentwicklung stehen im Fokus



Der Marktführer für maßgeschneidertes digitales Marketing in der Hotellerie gibt seinen Mitarbeitern mit dem dritten Standbein in Lissabon die Möglichkeit, ohne großen Aufwand internationale Erfahrung zu sammeln. Ob langfristig oder für einzelne Monate, Online Birds findet für jede Lebenslage die optimale Lösung – bei einem mittelständischen Unternehmen ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. „Mit unserem neuen Standort gehen wir neue Wege im Thema Mitarbeiterentwicklung. Wir möchten als Unternehmen ein Anker für unsere Angestellten werden. Leben unsere Mitarbeiter in einem anderen Land, erweitern sie nicht nur ihren Horizont – wir bilden sie intern weiter und unterstützen so die internationalen Potentiale unserer Kunden", so André Meier, Geschäftsführender Gesellschafter von Online Birds.



Ausbau des internationalen Teams



Ein Großteil der über 130 Hotel-Kunden von Online Birds hat selbst eine internationale Zielgruppe weit über den DACH-Raum hinaus. Um die Potentiale in diesen Märkten noch besser auszuschöpfen, wird das internationale Team von Online Birds weiter ausgebaut. So lernen die Berater andere Kulturen und Denkweisen aus erster Hand kennen und unterstützen ihre Kunden dabei, eine auf ihren Markt zugeschnittene digitale Marketingstrategie aufzusetzen. Am Standort Lissabon übernimmt im ersten Schritt das eigene internationale Team die Bereiche Suchmaschinenoptimierung und Social-Media-Marketing.



Up and coming: Trendstadt Lissabon



Lissabon gilt als ein neuer Stern in der Welt der Tech-Start-ups. Auch darüber hinaus ist die portugiesische Hauptstadt als dritter Standort ideal.



„Lissabon ist für uns ein Herzensprojekt. Die Stadt hat ein unglaubliches Momentum und ist schwer im Kommen. Durch den Technologie-Fokus und das hohe Sprach-Bildungsniveau können wir uns keinen besseren Standort vorstellen, um unsere Kunden ganzheitlich auch aus dem Ausland zu beraten", so André Meier.



Online Birds Hotel Marketing Solutions betreut über 130 Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Italien, Spanien, Brasilien, Portugal und den USA. Kunden können aus dem umfangreichen Leistungskatalog einzelne Bausteine auswählen oder Komplettpakete in Anspruch nehmen. Ob E-Mail-Marketing, Social-Media-Marketing, SEA, SEO, Facebook-Ads, Google AdWords, Webdesign, Performance Marketing, Mobile Apps, Conversion Rate Optimierung – sämtliche Leistungen lassen sich individuell zusammenstellen.

Online Birds UG haftungsbeschränkt & Co. KG

Online Birds GmbH & Co. KG hat sich als internationales Digitalmarketing-Unternehmen auf die Beratung führender Individualhotels, Hotelgruppen und -ketten spezialisiert. Mit einem Team von leistungsstarken Mitarbeitern betreut das Unternehmen über 130 Kunden weltweit. Online Birds hält mit 34 Mitarbeitern in München, Berlin und ab Juli 2018 Lissabon drei Niederlassungen. www.online-birds.com

