Preisträger des 5. ONE WORLD AWARD stehen fest

Alle drei Jahre schreibt der Bio-Lebensmittelhersteller Rapunzel gemeinsam mit IFOAM, dem Weltdachverband der Bio-Organisationen, den One World Award (OWA) sowie den One World Award Lifetime Achievement Award (Auszeichnung für ein Lebenswerk hervorragender Verdienste in der Bio-Bewegung) aus. Bei der Auswahl der Preisträger für den OWA 2017 war die One World Award Jury mit einer schwierigen Aufgabe konfrontiert, da sie diese aus vielen hervorragenden Bewerbungen aus der ganzen Welt auswählen musste – nun stehen die Preisträger fest.



„Jeder der fünf Finalisten erfüllt die Wettbewerbsqualifikationen und verdient es OWA Preisträger zu werden.“, so das Fazit von Bernward Geier, Preiskoordinator und Vorsitzender der OWA Jury nach seinen Besuchen vor Ort. Der renommierte OWA zeichnet Menschen, Projekte, Initiativen und innovative Ideen aus, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Verbesserungen bewirken und dazu beitragen, die Welt gerechter zu machen und ist mit einem Preisgeld von insgesamt 45.000 Euro dotiert.



In einem gemeinsamen Treffen in Bonn, dem Hauptsitz der IFOAM, bestätigte die OWA Jury nun die Vorschläge, sodass die Preisträger des OWA 2017 jetzt offiziell feststehen:





Pionier für fairen Handel und Bio-Landwirtschaft im Mittleren Osten, Nasser Abufarha/Palästina

Bodenwissenschaftler und Gründungsvater der Bio-Bewegung seines Landes, Professor Amin Babayev/Aserbaidschan

Seine Exzellenz Ministerpräsident Shri Pawan Chamling und die Bio-Bewegung des Bundesstaates Sikkim/Indien

Der (junge) Bio- und Fair-Handels-Pionier Shamiso Mungwashu/Simbabwe

United World Colleges (UWC) mit seinen Institutionen in Freiburg/Deutschland und Pune/Indien





Einer der fünf Preisträger erhält den OWA Grand Prix



Die Mitglieder der OWA Jury, Nnimmo Bassey (Alternativer Nobelpreisträger, Nigeria), Roberto Ugas (IFOAM – Organics International, Peru), Vandana Shiva (Alternative Nobelpreisträgerin, Indien) und Joseph Wilhelm (Rapunzel Naturkost, Deutschland) bestätigten jedoch nicht nur die OWA Preisträger, sondern entschieden auch, wer den OWA Grand Prix gewinnen wird. Der OWA Grand Prix Gewinner erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro sowie die „Lady OWA“-Statue. Die OWA Preisträger erhalten jeweils 5.000 Euro sowie eine OWA Medaille.



Joseph Wilhelm, OWA Gründer und Stifter, brachte seine Zufriedenheit mit der Auswahl zum Ausdruck: „Niemals zuvor war die Arbeit der mit dem OWA ausgezeichneten ‚Mutmacher’ für unsere Zukunft wichtiger als heute. Denn sie zeigt, dass es Alternativen zu Ungerechtigkeit, Unterdrückung und egoistischem Nationalismus gibt.“



Der Preisträger des OWA Lifetime Achievement Award steht fest



Die OWA Jury und IFOAM ernannten zudem die Preisträger des OWA Lifetime Achievement Awards. 2017 wird dieser Preis erstmals an ein Ehepaar verliehen – nämlich an zwei „Bio-Persönlichkeiten“ aus Afrika. Sue Edwards und ihr Ehemann Tewolde Berhan Begre Egziabher aus Äthiopien sind Wegbereiter der Bio-Bewegung und werden sowohl in ihrem Heimatland als auch auf dem gesamten afrikanischen Kontinent verehrt. Markus Arbenz, Geschäftsführer von IFOAM – Organics International, beschreibt die Verdienste der beiden Preisträger mit folgenden Worten: „Ihr ganzes Leben lang haben Tewolde und Sue sehr wirkungsvoll in abgelegenen, armen ländlichen Regionen wie z.B. Tigray/Äthiopien gearbeitet, um das Leben von Frauen, Männern und Kindern mit Hilfe biologischer Landwirtschaft zu verbessern. Sie haben dazu beigetragen, dass ausgelaugte Böden und verarmte Regionen in blühende, biodiversifizierte und produktive Landschaften verwandelt wurden.“



Die verschiedenen Auszeichnungen werden den Preisträgern und Gewinnern in einer feierlichen Gala am 8. September 2017 anlässlich des One World Festivals in der Rapunzel Zentrale in Legau im Allgäu verliehen.

ONE WORLD AWARD c/o RAPUNZEL NATURKOST

Die Herausforderung, die weltweite Globalisierung positiv zu gestalten, dabei unsere Welt gerechter und fairer zu machen und sie als Grundlage für alles Lebendige zu bewahren. Diese Gedanken inspirierten den Bio-Pionier Joseph Wilhelm, Gründer und Geschäftsführer von Rapunzel Naturkost, als er im Jahr 2008 den internationalen One World Award ins Leben rief. Der One World Award ist mit insgesamt 45.000 Euro Preisgeld dotiert - gestiftet von Rapunzel. IFOAM - Organics International hat die Schirmherrschaft für den OWA übernommen. Die Auszeichnung wird alle drei Jahre ausgeschrieben.

