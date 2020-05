Pressemitteilung BoxID: 798641 (ONE Deutschland)

Berliner Studentin fordert bei Treffen mit Entwicklungsministerium mehr Einsatz für Impfungen weltweit

Petitionsübergabe per Instagram-Livestream

Morgen trifft Amina Hikari Fall, Jugendbotschafterin der Entwicklungsorganisation ONE, die Staatssekretärin des Entwicklungsministeriums Dr. Maria Flachsbarth virtuell auf ihrem Instagram-Account. Bei dem Gespräch mit der Staatssekretärin, das bei Instagram live übertragen wird, fordert die 23-jährige Berlinerin, dass Deutschland weitere 100 Millionen Euro für die Impfallianz Gavi bereitstellt, damit diese Kinder gegen vermeidbare Krankheiten impfen kann, die in den ärmsten Ländern leben. Hikari Fall war dieses Jahr auf Reisen in Mosambik, um sich persönlich ein Bild von Gavis Arbeit in Subsahara-Afrika zu machen.



ONE-Jugendbotschafterin und Zahnmedizinstudentin Amina Hikari Fall wird Staatssekretärin Dr. Maria Flachsbarth eine Petition übergeben. Darin fordern rund 55.000 Menschen, dass Deutschland sich stärker für Impfungen weltweit und speziell für die Impfallianz Gavi einsetzen soll.



Amina Hikari Fall, ONE-Jugendbotschafterin aus Berlin, sagt: „Wir dürfen nicht den Fehler machen und wegen Corona alles andere links liegen lassen. Investitionen in Gesundheit und Bildung sind die intelligentesten, die wir machen können. Dabei bilden Impfungen eine der effektivsten Maßnahmen, um Menschen vor vermeidbaren Krankheiten wie Masern zu schützen. Was für uns hier selbstverständlich, bedeutet für viele Kinder weltweit den Unterschied zwischen Leben und Tod. Jedes Kind hat ein Recht auf ein Leben, ob auf unserem Kontinent oder einem anderen“



Die Impfallianz Gavi wurde vor 20 Jahren mit dem Ziel gegründet, allen Menschen auf der Welt den Zugang zu Impfungen zu ermöglichen. Seit ihrem Bestehen hat Gavi bereits über 760 Millionen Kinder geimpft und damit mehr als 13 Millionen Leben gerettet. Bei der anstehenden Finanzierungskonferenz im Juni benötigt Gavi mindestens 7,4 Milliarden US-Dollar. Damit kann Gavi bis 2025 weitere 300 Millionen Kinder impfen und damit acht Millionen Todesfälle verhindern. Deutschland hat Gavi bereits 600 Millionen Euro für sein Kerngeschäft sowie 100 Millionen Euro für den Kampf gegen Corona zugesagt. Wenn Deutschland weitere 100 Millionen für das Kerngeschäft zusagt, leistet die Bundesregierung gemessen an ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten einen fairen Anteil daran, dass Gavi seine erfolgreiche Arbeit in den kommenden fünf Jahren fortsetzen kann.



Informationen für Journalist*innen:





Interviews möglich: ONE-Jugendbotschafterin Amina Hikari Fall steht für Interviews zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns und wir stellen gerne einen Kontakt her.

Das Treffen findet am 13, Mai um 19 Uhr statt und kann live auf dem Instagram-Account von Amina Hikari Fall verfolgt werden: https://www.instagram.com/ami.hika/?hl=de

Die Petition finden Sie hier: http://bit.ly/2TuPO4c

Mehr Informationen zum Engagement von Amina Hikari Fall finden Sie hier: https://bit.ly/übersichtamina

Material von der Reise nach Mosambik:



Bilder (Credit Gavi / Isaac Griberg): https://bit.ly/35HPIMh

Video (Credit Gavi / Isaac Griberg): https://bit.ly/3b8jUBn







Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (