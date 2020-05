Pressemitteilung BoxID: 800129 (Oldenburgisches Staatstheater)

Oldenburgisches Staatstheater nimmt regulären Spielbetrieb vor Sommerpause nicht wieder auf - dafür Alternativprogramm

In einigen Bundesländern haben Theater wieder mit einem reduzierten Spielbetrieb begonnen und auch das Oldenburgische Staatstheater hofft, dass eine coronataugliche Öffnung noch vor der Sommerpause möglich ist. Jedoch: momentan gibt der Stufenplan des Landes Niedersachsen den Theatern der Region im Hinblick auf ihre Veranstaltungen in geschlossenen Räumen noch keine zeitliche Perspektive. Selbst bei einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs steht fest, dass diese nur unter erhöhten Auflagen wie strengen Hygienevorschriften, Reduktion der Zuschaueranzahl und Abstandsregelungen geschehen darf. Diese gelten sowohl für das Publikum, als auch für die Künstler*innen auf der Bühne.



Das Oldenburgische Staatstheater wird seinen regulären Spielbetrieb bis zur Sommerpause daher nicht wieder aufnehmen können, sondern muss die bisher bis zum 19. Juli 2020 geplanten Vorstellungen leider absagen.



Dennoch arbeiten Verwaltung, Technische Leitung, Gastronomie und Gästeservice des Oldenburgischen Staatstheaters gerade mit Nachdruck an einem entsprechenden Konzept zur Wiedereröffnung des Theaters unter den neuen Voraussetzungen.



Diese haben natürlich auch Auswirkungen auf die Kunst: Neue künstlerische Konzepte und die Konzentration auf Werke mit kleineren Besetzungen sind nötig um die aktuellen Handlungsempfehlungen einzuhalten. Auch die Spielzeit 2020/21 wird daher nicht wie geplant verlaufen können.



Dazu Generalintendant Christian Firmbach: "Wir sind künstlerisch vorbereitet. Die letzten Wochen haben wir genutzt und ein besonderes Programm bis zur Sommerpause erstellt. Auch das Fernsehformat ,Bühne Eins' in Zusammenarbeit mit Oeins läuft kommenden Mittwoch an. Den geänderten Spielplan für die neue Saison werden wir Ihnen Anfang Juli vorstellen. Wir sind zuversichtlich, gemeinsam mit dem Publikum unter Wahrung der erforderlichen Abstandsregelungen Theater auch auf unseren Bühnen bald wieder erlebbar machen zu können."



Auch bis zur Wiedereröffnung möchte das Staatstheater für seine Zuschauer*innen da sein. Daher haben sich die Mitarbeiter*innen Formate überlegt, die bereits jetzt umsetzbar sind:



Neben der Aktion ,Schauspiel an der Strippe', bei der Schauspieler*innen jeden Mittwoch vom Publikum angerufen werden können, gibt es ab sofort die ,Bühne Eins' in der Exerzierhalle. Dort werden auf kleiner Bühne zum Teil spartenübergreifende Formate erstellt, aber auch Konzerte in kleiner Besetzung gespielt, Pilates-Stunden angeboten und vieles andere mehr. In enger Zusammenarbeit mit dem Lokalsender Oeins und unterstützt vom Freundeskreis des Theaters werden diese Formate gefilmt und auf Oeins TV über Kabel, auf deren Homepage sowie der Facebook-Seite und der Homepage des Staatstheaters gezeigt.



Der bisherige Sendeplan:



Mittwoch 27.05., 18.15 Uhr: Pilates Teil 1

Donnerstag 28.05., 18.15 Uhr: Pilates Teil 2

Freitag 29.05., 15 Uhr: Klang und Jubel (Konzert)

Samstag 30.05., 15 Uhr: Wiederholung Klang und Jubel

Freitag 29.05., 16 Uhr: Erinnerung an Aufbruch Teil1 (Konzert)

Samstag, 30.05., 16 Uhr: Wiederholung

Freitag 29.05., 19 Uhr: Bühne frei! Teil 1 (Talkshow)

Samstag 30.05., 19 Uhr: Bühne frei! Teil 2

