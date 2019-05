Pressemitteilung BoxID: 754270 (Odeon Film AG)

Neue Folgen der 4. Staffel HAUNTED - SEELEN OHNE FRIEDEN

Beängstigende Reiter, geisterhafte Kutschen, unheilvolle Todesboten...

Es geht weiter mit der inzwischen 4. Staffel „Haunted – Seelen ohne Frieden“! In den acht neuen Folgen treiben wieder ruhelose Seelen ihr Unwesen, überbringen unseren Protagonisten mysteriöse Botschaften aus dem Jenseits und sorgen damit für jede Menge Schreckmomente. Gänsehaut garantiert!



Durch die Sendungen führt erneut Schauspieler Sky Du Mont, der mit Unterstützung unserer medialen Experten Ulrich Makowski und Doris Grohmann, dem gruseligen Treiben auf den Grund geht. Zu sehen sind die neuen Folgen ab dem 21.06.19 immer freitags um 21:15 Uhr bei TLC.



Produziert wurden die Folgen von Odeon Entertainment im Auftrag von TLC. Einschließlich der neuen Folgen sind bisher 38 Folgen der Mystery-Serie entstanden und im kommenden Herbst beginnen bereits die Dreharbeiten für die 5. Staffel.



In der ersten der acht Sendungen sieht sich Krankenschwester Kyrilla Halboth während ihrer Nachtschicht mit einer besonders hartnäckigen verstorbenen Seele konfrontiert. Denn die in der Nacht verstorbene Anita Huber hat noch ein letztes dringendes Anliegen an Kyrilla, bevor sie sich für immer ins Reich der Toten verabschiedet. Dreh- und Angelpunkt ihrer letzten Bitte ist dabei ihr geliebtes Amulett, das sie zu Lebzeiten niemals abgenommen hat und auch im Jenseits keinesfalls missen möchte. Doch damit Kyrilla diesen Herzenswunsch erfüllen kann, muss Anita zu einfallsreichen Mitteln greifen.



Im weiteren Verlauf der Staffel meldet sich u.a. ein auf tragische Weise verstorbener Reggae-Sänger zu Wort, der eine allerletzte Botschaft an seine hinterbliebene Ehefrau hat. Zudem treibt ein ehemaliger Olympiasieger - samt Geisterpferd - sein Unwesen auf seinen ehemaligen Ländereien und verbreitet dort jede Menge Angst und Schrecken. Aber auch die Geschichte der Gattenmörderin Dorothea, die in der Hochzeitsnacht ihren Ehemann im Schlaf erdolcht hat und seitdem auf Schloss Egg über die Bewohner wacht, lässt das Blut in den Adern gefrieren.

