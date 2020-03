Pressemitteilung BoxID: 789191 (Oceania Cruises, Inc.)

Wenn das Hobby zur Berufung wird

Bei Oceania Cruises helfen begeisterte Kreuzfahrt-Liebhaber deutschsprachigen Gästen; Tipps vom Schwarzbrot bis hin zur richtigen Kreuzfahrtwahl

Das Beste aus vielen Welten. Der Ansatz der Reederei Oceania Cruises ist, dass durch die gemeinsame Bordsprache Englisch Menschen aus aller Welt in Kommunikation gebracht werden. Wie Oceania Cruises aber aus Gesprächen mit Reisebüros weiß, kann die englische Sprache für einige potenzielle Neukunden eine Herausforderung sein. Zur Unterstützung hat Oceania Cruises sich etwas Besonderes ausgedacht: Die Reederei hat langjährige Oceania Cruises-Reisende als Gastgeber engagiert, die den Gästen vor der Reise und an Bord zur Verfügung stehen. Über die Bedürfnisse der deutschen Reisenden berichten die Kreuzfahrt-Experten Gaby Müller-Proske und Achim Klump, die 2020 und 2021 auf beliebten Routen anzutreffen sind.



Im Interview:



In welchen Situationen an Bord sind Ihre Dienste besonders gefragt?



Gaby Müller-Proske: „Vor allem wünschen sich Gäste eine einfache Möglichkeit, andere Deutsche zu identifizieren. Deswegen biete ich einen täglichen Treffpunkt. Häufig tauschen die Reisenden dann Kontakte aus und verabreden sich für Ausflüge oder zum gemeinsamen Essen. Also ist eine meiner Hauptaufgaben eine Art Vermittlung.



Oceania Cruises sucht die Gastgeber außerdem nach ihrer Kreuzfahrt-Expertise aus. Wir kennen nicht nur die Schiffe gut, sondern auch die Häfen. Die Gäste freuen sich über Tipps für Landausflüge. Auch bei Unwohlsein an Bord können wir als Vielfahrer unsere Erfahrungen mitgeben. Bei Übelkeit beispielsweise schwöre ich auf geriebene Apfelstücke, die ein paar Stunden vor Verzehr unbedeckt liegen gelassen werden.“



Achim Klump: „Apropos Essen. Auch wenn ich bei Oceania Cruises die feinste Küche auf See erlebe, möchten viele bei aller Internationalität deutsches körniges Schwarzbrot nicht missen. Deswegen ist mein ,heißer´ Tipp, verschweißtes Schwarzbrot mitzunehmen. Vor Transatlantikfahrten, die über Teneriffa gehen: Dort gibt es in Los Realejos (bei Puerto de la Cruz) im Monasterio eine deutsche Bäckerei, in der sich Gäste noch kurzfristig versorgen können.“



Wie können sich Gäste gut auf eine Kreuzfahrt vorbereiten?



Achim Klump: „Ich sichte empfehlenswerte Reiseführer, damit ich in den Anlegehäfen gezielt das besuchen kann, was mich persönlich interessiert. Und online schaue ich nach aktuellen Informationen. Beispielsweise, ob neue Cafés eröffnet haben oder es Veranstaltungen gibt, wenn das Schiff über Nacht im Hafen bleibt. Einen praktischen Tipp habe ich auch. Leider passiert es ja immer wieder, dass Koffer bei Flügen doch nicht mitkommen. Deswegen teilen meine Frau und ich immer unsere beiden Koffer untereinander auf – Risiko halbiert. Wenn man allein reist, sollte man im Handgepäck das Nötigste verstauen für den Fall der Fälle.“



Gaby Müller-Proske: „Mein Tipp ist, vor Buchung genau abzuwägen, ob der Urlaub vor allem der Erholung dienen soll. In dem Fall empfehle ich eine Transatlantikreise mit vielen Seetagen. Ansonsten haben Gäste in der Regel bei den täglichen Anfahrten ein schlechtes Gewissen, wenn sie nicht von Bord auf Ausflüge gehen. Beratung ist auch wichtig in Bezug auf das eigene Wärmeempfinden. Wer hitzeempfindlich ist, sollte im Sommer eine Kreuzfahrt ans Nordkap, rund um England, die Ostsee oder Westeuropa unternehmen. Mittelmeerkreuzfahrten oder Amazonas-Fahrten sind für wärmeempfindliche Menschen in den Wintermonaten besser.“



Kreuzfahren mit Begleitung durch Gaby Müller-Proske:





Marina, 14 Nächte ab 21.11.2020 von Barcelona nach Miami

Marina, 20 Nächte ab 28.01.2021 von Buenos Aires nach Lima

Marina, 21 Nächte ab 19.03.2021 von Rio de Janeiro nach Miami





Kreuzfahren mit Begleitung durch Achim Klump:





Sirena, 14 Nächte ab 11.04.2020 von Miami nach Barcelona

Regatta, 25 Nächte ab 30.09.2020 von Los Angeles nach Tokio

Nautica, 30 Nächte ab 6.12.2020 von Dubai nach Kapstadt





