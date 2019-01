Oceania Cruises bestellt zwei Kreuzfahrtschiffe einer neuen Generation: die Allura-Klasse

08.01.19

Oceania Cruises, die im oberen Premiumsegment angesiedelte Tochtergesellschaft der Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., hat bekannt gegeben, dass sie zwei neue Kreuzfahrtschiffe bei der italienischen Werft Fincantieri S.p.A. bestellt hat. Diese werden in den Jahren 2022 und 2025 ausgeliefert.



„Diese neue Schiffsklasse ist eine Weiterentwicklung des Oceania Cruises-Erlebnisses mit all den Elementen, die unsere Gäste schätzen – ein warmer, individueller, wohnlicher Stil, die geräumigsten Standardkabinen auf See, beeindruckende Suiten sowie natürlich die feinste Küche auf See“, erklärt Bob Binder, President und Chief Executive Officer von Oceania Cruises.



Die beiden neuen 67.000 BRZ Schiffe der Allura-Klasse bieten jeweils rund 1.200 Gästen Platz. Diese neue Generation wird das warme Ambiente sowie die beliebten Designelemente und Annehmlichkeiten der mehrfach ausgezeichneten Schwesterschiffe Marina und Riviera beibehalten. Gleichzeitig werden die Schiffe den Gästen noch mehr Komfort, weitere Annehmlichkeiten und viele neue Luxus-Ausstattungselemente bieten.



„Mit der Erweiterung der Oceania Cruises-Flotte entsprechen wir der großen Nachfrage nach Kreuzfahrten im gehobenen Segment und mit Fokus auf Kulinarik und Destinationen weltweit“, sagt Frank Del Rio, President und Chief Executive Officer der Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. „Die neue Schiffsklasse wird das bereits jetzt in seinem Segment führende Gästeerlebnis von Oceania Cruises noch verbessern und die Nachfrage von neuen und Stammgästen deutlich steigern. Dies wird letztendlich auch der Rendite unserer Aktionäre zu Gute kommen.“



„Das neue Erfolgsprojekt für Oceania Cruises verdeutlicht erneut unsere Leistungsfähigkeit in den Bereichen Produktinnovationen und Diversifikation, um den Ansprüchen aller Kundengruppen zu entsprechen – eine Fähigkeit, die uns unterscheidet“, ergänzt Giuseppe Bono, CEO von Fincantieri. „Der heute bekanntgegebene Auftrag bekräftigt nicht nur unseren ersten Platz im Luxus-Sektor, sondern stärkt gleichzeitig unsere beispiellose Führungsposition im Kreuzfahrt-Bereich. Wir haben einen Auftragsbestand von 55 Schiffen, die wir für die meisten Marken im Markt bauen, und Auslieferungstermine, die bis in das Jahr 2027 reichen.“



Der Auftragswert für jedes der beiden Schiffe beläuft sich auf rund 575 Millionen Euro. Das Unternehmen hat eine Exportkredit-Finanzierung zu günstigen Konditionen für 80 Prozent des Vertragspreises pro Schiff erhalten – vorbehaltlich einiger Genehmigungen der italienischen Regierung.



Über Fincantieri S.p.A.



Fincantieri ist einer der weltweit größten Werft-Konzerne und Nummer eins in Bezug auf Diversifikation und Innovation. Das Unternehmen ist Marktführer bei Design und Konstruktion von Kreuzfahrtschiffen und setzt Maßstäbe in allen Bereichen des High-Tech-Schiffsbaus – von Marine- und Offshore-Schiffen über hochkomplexe Spezialschiffe, Fähren und Mega-Yachten bis zu Schiffsreparaturen und – Anpassungen, Produktion von Systemen und Komponenten sowie After-Sales-Service.



Mit Hauptsitz in Triest, Italien, hat die Gruppe in ihrer über 230-jährigen Geschichte mehr als 7.000 Schiffe gebaut. Mit rund 19.000 Mitarbeitern, davon mehr als 7.800 in Italien, 20 Werften auf vier Kontinenten ist Fincantieri heute der führende westliche Schiffsbauer. Zu seinen Kunden zählen führende Kreuzfahrtgesellschaften sowie die italienische, die U.S.-amerikanische und weitere Marinen. Fincantieri ist Partner für einige wichtige europäische Verteidigungsunternehmen mit überstaatlichen Programmen.



Über Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.



Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. ist ein führendes globales Kreuzfahrtunternehmen, das die Marken Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises betreibt. Diese Marken verfügen gemeinsam über 26 Schiffe mit rund 54.400 Betten und laufen mehr als 450 Destinationen weltweit an. Mit der heutigen Bekanntgabe hat die Norwegian Cruise Line Holding insgesamt zehn neue Schiffe bestellt, die bis 2027 in Dienst gestellt werden. Dazu zählen sieben Schiffe für Norwegian Cruise Line, zwei für Oceania Cruises und eines für Regent Seven Seas Cruises. Das Unternehmen wird sein neuestes Schiff, die Norwegian Encore, im Herbst 2019 in Empfang nehmen.

