Pressemitteilung BoxID: 812777 (Oceania Cruises, Inc.)

Oceania Cruises: Jetzt buchen und 2021/22 gratis Kabinen-Upgrade genießen

Bei Buchung im Zeitraum vom 3. bis 14. September 2020 profitieren Kunden von Oceania Cruises von einem kostenlosen Kabinen-Upgrade auf ausgewählten Routen in der Kreuzfahrt-Saison 2021/2022. Damit können die Gäste ihr Urlaubserlebnis mit der „Feinsten Küche auf See“ einmal mehr genießen und bis zu 2.350 Euro sparen.



Kostenlose Fitnesskurse, Rund-um-die-Uhr-Kabinen-Service, Zugang zu Spezialitäten-Restaurants – diese Annehmlichkeiten stehen allen Passagieren von Oceania Cruises zur Verfügung. Nun können sich Reisende zudem ohne zusätzliche Kosten eine Kategorie höher gönnen und zum Beispiel zum Preis der Concierge Verandakabine in einer Penthouse-Suite logieren. Neben mehr Platz und Komfort bedeutet dies für den Gast unter anderem ein 24-Stunden-Butler, ein Bulgari-Geschenkset, belgische Pralinen als Betthupferl und exklusiver Zugang zur privaten Executive Lounge.



Das Upgrade-Angebot gilt für 60 ausgewählte Kreuzfahrten auf den sechs luxuriösen Schiffen der Reederei. Die Abfahrten liegen zwischen 3. Juli 2021 und 4. April 2022. Zur Auswahl stehen Fahrtgebiete auf der ganzen Welt: Europa, Alaska, Asien, Australien, Neuseeland, Südpazifik, New England und Kanada, Bermuda, Karibik und Panamakanal, Südamerika, Afrika und Arabien.



Beispiel-Routen und Angebote



„Gateway to Sunshine”: 16 Tage an Bord der Insignia



Von Miami nach Los Angeles, durch den Panama Kanal





Dezember 2021 bis 6. Januar 2022





Route: Miami, Florida, USA – George Town, Cayman Islands – Cartagena, Kolumbien – Durchquerung des Panama Kanals (bei Tag) – Puntarenas, Costa Rica – San Juan del Sur, Nicaragua – Puerto Quetzal, Guatemala – Acapulco, Mexiko – Cabo San Lucas, Mexiko – San Diego, Kalifornien, USA – Los Angeles, Kalifornien, USA



Preise* inklusive Gratis-Upgrade:



Von Concierge Verandakabine auf Penthouse Suite: 4.529 Euro statt 5.599 Euro



Von Verandakabine auf Concierge Verandakabine: 4.039 Euro statt 4.259 Euro



Von Deluxe Meerblick-Kabine auf Verandakabine: 2.969 Euro statt 4.039 Euro



„From Table to Temple”: 30 Tage an Bord der Nautica



Von Kapstadt nach Singapur





Januar 2022 bis 24. Februar 2022





Route: Kapstadt, Südafrika – Mossel Bay, Südafrika – Durban, Südafrika – Richards Bay, Südafrika – Tôlanaro, Madagaskar – Pointe des Galets, La Réunion – Port Louis, Mauritius – Praslin, Seychellen – Mahé, Seychellen – Übernachtung in Male, Malediven – Mangalore, Indien – Kochi, Indien – Colombo, Sri Lanka – Phuket, Thailand – Penang, Malaysia – Kuala Lumpur, Malaysia – Singapur



Preise* inklusive Gratis-Upgrade:



Von Concierge Verandakabine auf Penthouse Suite: 11.329 Euro statt 13.819 Euro



Von Verandakabine auf Concierge Verandakabine: 10.349 Euro statt 10.839 Euro



Von Deluxe Meerblick-Kabine auf Verandakabine: 7.999 Euro statt 10.349 Euro



„Amazon Explorer“: 24 Tage an Bord der Insignia



Rundreise ab/bis Miami, inklusive sechs Tage auf dem Amazonas



27. November bis 21. Dezember 2021



Route: Miami, Florida, USA – Tortola, British Virgin Islands – St. John’s, Antigua – Castries, St. Lucia – Port of Spain, Trinidad und Tobago – Santarem, Brasilien (Amazonas) – Boca Da Valeria, Brasilien (Amazonas), Übernachtung in Manaus, Brasilien (Amazonas) – Parintins, Brasilien (Amazonas) – Alter Do Chao, Brasilien (Amazonas) – Kingstown, St. Vincent – Roseau, Dominica – Gustavia, St. Barts – Miami, Florida, USA



Preise* inklusive Gratis-Upgrade:



Von Concierge Verandakabine auf Penthouse Suite: 7.709 Euro statt 9.759 Euro



Von Verandakabine auf Concierge Verandakabine: 6.729 Euro statt 7.179 Euro



Von Deluxe Meerblick-Kabine auf Verandakabine: 5.159 Euro statt 6.729 Euro



*Alle Preise gelten pro Person und beinhalten nach Wahl der Gäste entweder ein Getränkepaket für alkoholische Getränke oder bis zu acht Landausflüge oder bis zu 800 US Dollar Bordguthaben pro Kabine.



Weitere Details zu den aktuellen Angeboten finden Interessierte ab 3. September 2020 unter https://de.oceaniacruises.com/special-offers/ultimate-sale/.



Informationen zu Oceania Cruises und Buchungen im Reisebüro sowie unter Telefon (+49) 69 222 23 300 oder www.OceaniaCruises.com.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (