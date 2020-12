Neues Jahr, neues Glück! 2020 wird vielen in Erinnerung bleiben. Und auch wenn wir in diesem Jahr mehr Zeit zuhause verbracht haben, ist oft die ICH-Zeit auf der Strecke geblieben. Damit einem energiereichen Start ins Jahr 2021 nichts im Wege steht, hat Oceania Cruises einige Tipps aus dem Spa- und Wellness-Konzept der Reederei zusammengestellt. Das Aquamar Spa + Vitality Center an Bord der sechs Boutique-Schiffe ist das ganzheitlichste Konzept dieser Art auf See. Mit einem Mix aus Gesundheitsvorsorge, Fitness, Entspannung, erstklassiger Kulinarik und unvergesslichen Erlebnissen an Land sorgt es für ein perfektes Kreuzfahrterlebnis.



Im dazugehörigen PDF (das Sie sich gerne auf dieser Seite downloaden können) finden Sie weitere Informationen rund um das Aquamar Spa + Vitality Center sowie Tipps für einen entspannenden Spa-Tag zuhause und leckere, gesunde Rezepte aus der Aquamar Vitality Cuisine. Viel Spaß beim Nachkochen!

