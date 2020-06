Pressemitteilung BoxID: 802746 (OBI GmbH & Co. Deutschland KG)

Alles machbar: OBI gibt Mehrwertsteuer an Kunden weiter und schenkt 1% Sofortrabatt

Gute Nachrichten für alle Familien, Heimwerker und Kreative: OBI1 wird seinen Kunden die geplante Mehrwertsteuersenkung von 3% eins zu eins weitergeben. Zusätzlich erhalten Kunden, die die heyOBI App nutzen, bereits jetzt 1% Sofortrabatt.



„Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir in den letzten Monaten große Herausforderungen bewältigt. Für uns ist es selbstverständlich, die Mehrwertsteuersenkung direkt an unsere Kunden weiterzugeben. Wir gehen jedoch noch einen Schritt weiter, indem sie bereits jetzt mit der heyOBI App 1% Sofortrabatt erhalten“, so Peter Tepaß, Geschäftsführer OBI GmbH Deutschland KG.



Mit der heyOBI App bietet die Handelsketteeine innovative und branchenweit einzigartige Servicelösung. Der tägliche Begleiter für die Hosentasche ist das erste Werkzeug, das immer passt und Anfänger bis Profi bei ihren Vorhaben begleitet. Die App beantwortet alle brennenden Fragen rund um Haus und Garten, gibt hilfreiche Tipps, inspiriert mit DIY-Ideen und bietet viele weitere Services und Angebote. Besonderer Clou für Zeiten, in denen Abstandhalten besonders wichtig ist: Die heyOBI App verfügt über eine branchenweit einzigartige kostenlose Video-Chat-Funktion, mit der Kunden sich zu Hause am Mobiltelefon kostenlos von OBI Experten persönlich beraten lassen können. Zusätzlich erhalten heyOBI App Nutzer bereits jetzt 1% Sofortrabatt auf ihren Einkauf. Einfach kostenlos runterladen unter https://www.obi.de/heyobi-karte, registrieren und los geht‘s. #allesmachbar.



Mehr Informationen unter www.obi.de.



1 Alle teilnehmenden Märkte

