Nummer gegen Kummer - 10 Jahre Beratung bei Web-Sorgen

10 Jahre Helpline im Verbund Saferinternet DE

Ab dem Internationalen Tag der Jugend am 12. August auch auf Instagram





Wie schütze ich meine Daten? Wo melde ich gefährdende und illegale Inhalte im Netz? Mit wem kann ich darüber reden, dass ich täglich fiese Nachrichten von meinen Mitschülern erhalte? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das World Wide Web weiß der Verbund Saferinternet DE. Gemeinsam für ein besseres Internet – dafür engagieren sich die Medienkompetenzinitiative klicksafe, die Meldestellen jugendschutz.net und internet-beschwerdestelle.de (betrieben von FSM und eco) und die „Nummer gegen Kummer“. Bereits seit zehn Jahren bietet Nummer gegen Kummer e.V. als Helpline im Verbund Kindern, Jugendlichen und Eltern ein offenes Ohr auch für Fragen, Sorgen und Ängste rund um Cybermobbing, Sexting und den Schutz der Privatsphäre im Internet.



Dem themenoffenen Angebot, das auf rund 38 Jahre Erfahrung in der (telefonischen) Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern zurückblicken kann, widmen sich aktuell rund 3.300 speziell ausgebildete ehrenamtliche Berater*innen an bundesweit 94 Standorten. Rund 1.250 Anfragen pro Tag gehen bei der „Nummer gegen Kummer“ ein. Wenn es um Schwierigkeiten im Netz geht, ist Cybermobbing eines der häufigsten Probleme von Ratsuchenden.



„Oft tragen junge Menschen ihre Sorgen eine ganze Weile mit sich herum, bis sie sich trauen, Hilfe zu suchen. Die Vertraulichkeit der „Nummer gegen Kummer“ und das individuelle Gespräch mit unseren verständnisvollen Berater*innen, kann helfen, das Chaos im Kopf und Herz zu sortieren und klarer zu sehen, welchen Lösungsweg es geben kann. Mit jemandem über die eigenen Sorgen zu sprechen, hilft eigentlich immer.“, beschreibt eine langjährige Beraterin ihre Erfahrungen und fügt hinzu: „Ich möchte jeden ermutigen, die vorhandenen Unterstützungsangebote bei Problemen zu nutzen. Wir sind da und hören zu!“



Nummer gegen Kummer nun auch auf Instagram



Zur weiteren Bekanntmachung der Unterstützungsangebote der „Nummer gegen Kummer“ – vor allem bei der jungen Zielgruppe – baut der Verein seinen Auftritt in den sozialen Netzwerken aus. Ab dem Internationalen Tag der Jugend am 12. August 2018 ist die „Nummer gegen Kummer“ auch bei Instagram zu finden. Unter folgendem Link kann man dem Kanal bereits folgen und sich auf spannende Beiträge freuen: https://www.instagram.com/nummergegenkummer_e.v/. Beratung findet dort aus Gründen der Anonymität und Vertraulichkeit nicht statt.



Unterstützung erhalten Ratsuchende am Kinder- und Jugendtelefon unter der kostenlosen Rufnummer 116 111 (Mo-Sa von 14-20 Uhr) oder bei der em@il-Beratung unter www.nummergegenkummer.de. Das Elterntelefon ist montags bis freitags von 9-11 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 17-19 Uhr unter 0800 – 111 0 550 erreichbar.

Nummer gegen Kummer e.V.

Nummer gegen Kummer e.V. ist der Dachverband für örtliche Vereine, die in Deutschland ein Kinder- und Jugendtelefon und Elterntelefon betreiben. Die derzeit 96 lokalen Träger der Beratungstelefone sind überwiegend örtliche Verbände des Deutschen Kinderschutzbundes sowie anderer Wohlfahrtsverbände. Dieses Netzwerk stellt das deutschlandweit größte kostenfreie, telefonische Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern dar. Speziell ausgebildete, ehrenamtlich engagierte Beraterinnen und Berater unterstützen die Anrufenden im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe bei Alltagsproblemen und in schwierigen Lebenssituationen. Zur Finanzierung des Netzwerkes bemühen sich Nummer gegen Kummer e.V. bundesweit und seine Trägervereine lokal um Spenden von Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen.



Nummer gegen Kummer e.V. ist aus dem Deutschen Kinderschutzbund hervorgegangen und diesem als Mitglied in seiner Zielsetzung verbunden. Der Dachverband ist Mitglied bei Child Helpline International.



Nummer gegen Kummer e.V. wird gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und unterstützt durch die Deutsche Telekom. Jeder Anruf an den Beratungstelefonen ist kostenlos, die Verbindungsgebühren trägt die Deutsche Telekom AG, Kooperationspartner von Nummer gegen Kummer e.V. seit 1991.





