ORANSSI PAZUZU - veröffentlichen ihr neues Album "Mestarin kynsi"!

Die Platte ist eher wie ein Abgrund, der zum Hineinspringen einlädt: Man muss ihn wollen und sich hineinwagen, nicht wissend, welche Gräuel einen erwarten, aber wohl wissend, dass es eine intensive Ganzkörpererfahrung sein wird. Und sobald man erst einmal mit Leib und Seele darin versunken ist, gibt es kein zurück mehr. - metal.de



Die Band trägt diese ausschweifenden Songs mit der Kreativität eines Progressive Rock Meisters vor. Einige der markantesten Momente melodischen Songwritings, die vermutlich je im Black Metal gehört worden sind, werden hier vorgetragen. - Prog-sphere.com



Unbedingt anhören, es wird euch nicht enttäuschen. New Noise Magazine



Die Black Metal Anti-Traditionalisten ORANSSI PAZUZU veröffentlichen heute ihr neues Album "Mestarin kynsi" ("Die Klaue des Meisters")!

Auf ihrem fünften Langspieler untergraben ORANSSI PAZUZU die Idee der Weltherrschaft, indem sie mit ihrem neuen Album einen konzeptionellen Diskurs über Indoktrination und Propaganda eröffnen. Ihr psychologischer Albtraum entwickelt einen philosophischen und ernsthaften Ton, wo eine fiktiv-okkulte Zukunft auf die Realität trifft.



Bestellt Mestarin kynsi in zahlreichen Formaten hier: https://nblast.de/OP-MestarinKynsi



Die Band dazu:

"Wir haben all unsere Konzentration und unser Wissen konzentriert, um diese albtraumhafte Vision zu erschaffen. Wir hoffen, dass es tief in euren Verstand eindringen wird. Lasst euch zum Meister in das ewige weiße Licht führen!"



Zur Feier des Tages veröffentlicht die Band ein Video, in dem sie über die zahlreichen Themen von "Mestarin kynsi" diskutieren. Schaut euch das Video hier an:

https://youtu.be/wN4poZc4iGU



Schaut euch den atemberaubenden Kurztrailer, mit dem ORANSSI PAZUZU die Neuigkeit über "Mestarin kynsi" verkünden, hier an:

https://youtu.be/2ymS3P9lcuY



In ihrer finnischen Muttersprache bedeutet "Oranssi" "Orange", die Farbe der kosmischen Energie, während "Pazuzu" der Name des mesopotamischen Dämon des Windes ist. Zusammen ergibt ORANSSI PAZUZU ein wirbelndes Kaleidoskop psychedelischer Elemente, welches seit 2007 den Untergrund mit immer wieder neuen Grenzüberschreitungen aufmischt.



Jun-His: „Wir haben uns nach Horizonten umgeschaut. Und auf der anderen Seite wollten wir aber auch den Stil und die Atmosphäre weiterspinnen, die auf ‚Värähtelijä‘ vorherrschte. Ein großer Einfluss dieses Mal waren verschiedene Elektro Alben, welche uns dazu inspiriert haben, einen Song zu schreiben, welche durch verschiedene Portale reist und von der neuen Umgebung verstümmelt und verändert wird.“



"Mestarin kynsi" öffnet nicht nur die Türen zu einer neuen Art von Wahrnehmung, sondern hebt sie gleich aus ihren Angeln. Für das Album arbeiteten ORANSSI PAZUZU erneut mit ihrem Co-Produzenten Julius Mauranen in ihrere Heimatstadt Tampere, Finnland. Diese Vertrautheit trug der Entwicklung des Albums bei. Um es in den Worten von Jun-His zu sagen:

"Es schlägt ein Stadtherz auf diesem Album."



Weitere Infos zu ORANSSI PAZUZU:

www.oranssipazuzu.bandcamp.com

https://www.facebook.com/oranssipazuzuband/

www.instagram.com/oranssipazuzu

www.nuclearblast.de/oranssipazuzu

